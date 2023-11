Aus Sicht des Obersten Gerichtshofs muss ein "großzügigerer Maßstab" zugunsten von Opfern gelten. IMAGO/Martin Juen

Männer müssen nicht erst gewalttätig werden, damit Frauen sie aus der gemeinsamen Wohnung wegweisen dürfen. Für eine gerichtliche Anordnung gegen einen Gefährder – in der Praxis sind das fast nur Männer – reicht schon eine Drohung mit Gewalt oder "Psychoterror". Das musste der Oberste Gerichtshof (OGH) in einem aktuellen Urteil unter Verweis auf das neue Gewaltschutzgesetz einmal mehr klarstellen (OGH 24.10.2023, 7 Ob 161/23m).

Ausgelöst hatte den Fall eine Frau, deren langjähriger Lebensgefährte ihr mehrfach mit Gewalt drohte. Er kündigte etwa verbal und mit ausgeholter Hand an, dass er sie schlagen werde. Zudem kam es laut den gerichtlichen Feststellungen mehrmals zu "Rangeleien". Der Mann verhielt sich infolge seines starken Alkoholkonsums "regelmäßig aggressiv" und beschimpfte die Frau vor den gemeinsamen Kindern. Da sich die Situation immer weiter verschlechterte, zog sie zu ihren Eltern und begab sich in psychologische Behandlung. Dort wurde ihr eine akute Belastungsreaktion diagnostiziert.

Landesgericht lehnte Antrag der Frau ab

Die Frau suchte daraufhin Schutz bei Gericht und beantragte eine Wegweisung des Mannes aus der gemeinsamen Wohnung sowie ein Rückkehrverbot für die Dauer von sechs Monaten. Konkret bedeutet eine "Wegweisung", dass der Mann die gemeinsame Wohnung verlassen muss und auch nicht in deren Nähe kommen darf. Doch sowohl ein Wiener Bezirksgericht als auch das Landesgericht Wien lehnten den Antrag hab. Das Verhalten des Mannes würde "nicht die Schwere erreichen, die die strenge Maßnahme der einstweiligen Verfügung angemessen erscheinen" lasse.

Die Frau zog schließlich vor den Obersten Gerichtshof und hat dort nun in letzter Instanz recht bekommen. Eine Wegweisung ist laut dem Höchstgericht nicht nur bei körperlichen Angriffen oder Drohungen wie im aktuellen Fall möglich, sondern auch dann, wenn das Verhalten des Gefährders "eine Schwere erreicht, die die strenge Maßnahme der einstweiligen Verfügung angemessen erscheinen lässt ('Psychoterror')".

"Großzügigerer Maßstab" für Opfer

Mit dem neuen Gewaltschutzgesetz sei eine "Entschärfung" der Voraussetzungen für einstweilige Verfügungen angestrebt worden. Bei der Prüfung, ob es für ein Opfer zumutbar ist, weiterhin mit dem Gefährder zusammenzuleben, sei deshalb zugunsten des Opfers ein großzügigerer Maßstab anzulegen. Im Zweifel genügt schon ein einziger physischer Angriff oder die Drohung damit. Zudem könne auch "Psychoterror" das gemeinsame Zusammenleben unzumutbar machen.

Wann "Psychoterror" vorliegt, ist dabei laut OGH nach "subjektiven Kriterien" zu beurteilen. Es kommt also nicht darauf an, was ein "Durchschnittsmensch" als Psychoterror empfindet. Entscheidend ist vielmehr, wie sich das Verhalten des Mannes auf die konkrete Betroffene auswirkt. Laut OGH lag im aktuellen Fall ein "bedrohliches und erniedrigendes Verhalten" des Mannes vor, dass entgegen der Ansicht des Landesgerichts "keineswegs verharmlosend als 'Foppen' bezeichnet werden" könne. Das Höchstgericht änderte die Entscheidung deshalb ab und gab der Frau recht.

Auch in einem weiteren Streitpunkt urteilte der OGH zugunsten der Betroffenen: Der Mann hatte behauptet, dass eine Wegweisung aus der Wohnung nicht mehr notwendig sei, weil seine Lebensgefährtin gemeinsam mit den Kindern ohnehin bereits zu ihren Eltern gezogen sei. Das Höchstgericht geht aber davon aus, dass das keine "gleichwertige Wohnmöglichkeit" für die Frau bedeute. Sie müsse daher die Möglichkeit haben, mit den Kindern in die eigene Wohnung zurückzuziehen.

Schwieriger Beweis

Fälle, in denen es zwar Drohungen oder Psychoterror gibt, aber keine körperliche Gewalt seien in der Praxis besonders schwierig zu beurteilen, sagt Rechtsanwalt Diether Pfannhauser, der im aktuellen Fall die Frau vertreten hat. Das liegt daran, dass Verletzungen leichter zu bescheinigen sind als verbale Drohungen. In der Praxis kommt es deshalb oft darauf an, wem die Richterin oder der Richter eher glaubt. Bei einstweiligen Verfügungen ist dabei aber kein voller Beweis erforderlich. Es reicht vielmehr schon die "Glaubhaftmachung", dass eine Gefahr vorliegt.

Im aktuellen Fall hat schon das Bezirksgericht der Frau geglaubt und entsprechende Feststellungen über das Verhalten des Mannes getroffen. Umso überraschender war es für Anwalt Pfannhauser, dass es den Antrag dennoch abgewiesen hat und der OGH korrigierend eingreifen musste. "In der Rechtsprechung und auch in der Gesetzgebung hat sich in den letzten Jahren einiges in dem Bereich getan." Die Gerichte sind seither bei Anhaltspunkten für eine Gefährdung noch mehr dazu angehalten "lieber früher als später wegzuweisen", sagt Pfannhauser. (Jakob Pflügl, 30.11.2023)