Für viele Menschen zählen freundschaftliche Beziehungen zu den wichtigsten Beziehungen im Leben. Oft sind es auch jene, die über Jahrzehnte halten – im Gegensatz zu so manchen Liebesbeziehungen, die über die Zeit womöglich in die Brüche gehen. Manche Freundschaften bestehen seit der Kindheit, Schul- oder Studienzeit, also so lange, dass einen die Menschen quasi das gesamte Leben begleiten.

Das bedeutet auch, dass man selbst vieles aus dem Leben der Freundinnen und Freunde mitbekommt. Das kann ganz generell das Aufwachsen betreffen, kennt man die Menschen schon sehr lange, kennt man meist auch deren Familien. Vielleicht ist man dabei, wenn sich der beste Freund oder die beste Freundin zum erstem Mal verliebt, aber auch, wenn man sich erst später im Leben kennenlernt, weiß man in guten Freundschaften oft sehr vieles vom anderen oder von der anderen. Somit geht man gemeinsam auch durch alle größeren Veränderungen des Lebens.

Wenn die beste Freundin Mama wird, hat das meist Einfluss auf die Freundschaft. NoSystem images/Getty Images

Das kann zum Beispiel neue Liebesbeziehungen betreffen. Idealerweise verändern sich Freundschaften dadurch nicht maßgeblich, und trotzdem hat eine Partnerschaft oft Einfluss auf alle nahestehenden Menschen. Auch ein Umzug kann ausschlaggebend dafür sein, dass sich die freundschaftliche Beziehung verändert. Vielleicht sieht man sich plötzlich nicht mehr ganz so häufig und bekommt weniger aus dem Alltag des oder der anderen mit. Oder aber man schafft es, die Freundschaft trotz Distanz aufrechtzuerhalten und entdeckt ganz neue Seiten und Qualitäten. Indem man sich beispielsweise länger Zeit nimmt, um zu telefonieren, oder indem man, wenn man sich sieht, die Zeit besser und intensiver nutzt. Für viele verändert sich eine Freundschaft auch dann, wenn Kinder ins Spiel kommen. Denn plötzlich gibt es den Freund oder die Freundin nur noch mit Familie, und besonders die Anfangszeit bedeutet eine Umstellung der Gewohnheiten für alle Seiten.

Nicht immer sind große Lebensveränderungen miteinander zu vereinbaren – Freundschaften können sogar daran zerbrechen. Und doch sind es oft auch genau jene Menschen, die man schon lange und gut kennt, mit denen man gemeinsam an Veränderungen wachsen kann.

Wie ist das bei Ihren Freundschaften?

Welche großen Veränderungen im Leben der anderen haben Sie schon mitverfolgt? Oder umgekehrt – wie sind Ihre Freundinnen und Freunde mit Umbrüchen in Ihrem Leben umgegangen? Welche Höhen und Tiefen haben Sie gemeinsam gemeistert, oder sind Freundschaften im Laufe der Zeit auch an bestimmten Veränderungen zerbrochen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 4.12.2023)