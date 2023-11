"Transatlantic"-Star Lucas Englander und Kolleginnen appellieren am Freitag auf dem Platz der Menschenrechte mit weißen Fahnen an die Nächstenliebe

In Zeichen der fortschreitenden Polarisierung in der Gesellschaft scheint das Projekt von Lucas Englander ambitioniert, Zyniker würden auch sagen romantisch, doch davon lässt sich der Wiener Schauspieler, der seit einigen Jahren international Karriere macht, nicht beirren. "Es ist eine Einladung zur Nächstenliebe und zu offenherziger Neugier für kulturelle Diversität", sagt Englander im Gespräch mit dem STANDARD über die Mahnwache, die er mit Freundinnen und Freunden am Freitag, dem 1. Dezember, um 15 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte abhalten wird.

Jeanne Drach, Emma Gioia Enzi und Lucas Englander beim Organisieren der Mahnwache. Michael Schulte

Gedanken, wie man etwa "Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens zusammenbringen könnte, um über Gemeinsamkeiten der Religionen und Traditionen zu sprechen", machte sich Englander gleich nach den Terrorattacken auf Israel am 7. Oktober. Es sei aber noch zu früh und der Schock zu groß für eine solche Initiative gewesen, sagt Englander.

Der 31-Jährige spielt in der Netflix-Serie "Transatlantic" den antifaschistischen Ökonomen Albert Hirschman, der im Emergency Rescue Committee gemeinsam mit anderen Intellektuellen und Kunstschaffenden von 1940 bis 1942 Tausende vor den Nazis fliehende Menschen rettete. Man brachte die zum Großteil jüdischen Flüchtlinge aus Südfrankreich in die USA.

Englander ist zwar ohne Religion aufgewachsen, doch sein Großvater war selbst jüdischer Abstammung, erzählt Englander, und habe in Prag sogar versucht, Hitler zu erschießen – was aufgrund einer geänderten Route des Diktators scheiterte. Der Opa floh nach New York und war selbst, wie der Mann, den sein Enkel darstellt, in einer Organisation tätig, die Flüchtlingen half.

Lucas Englander als Albert Hirschman und Deleila Piasko als Lisa Fittko in "Transatlantic". Netflix/Anika Molbar

Der 31-Jährige möchte gerne ein "Brückenbauer" sein. Diese Woche gründete er zudem das Wiener Kollektiv @gemeinsamsein.at, das sich für ein friedliches Miteinander der verschiedenen Kulturen und Communitys in Wien starkmachen will. Gerade Wien sei immer schon eine multikulturelle Stadt gewesen, das mache Wien aus, sagt Englander über seine Heimatstadt.

Petition und gebündelte Kräfte

Seit kurzem ist die Gruppe auf Instagram, man arbeitet an einer Plattform, wo auch Veranstaltungen von Gruppen wie Kids of the Diaspora, Salam Oida oder Shalom Oida gebündelt und veröffentlicht werden sollen. Im Kernteam der Mahnwache sind auch die jungen Künstlerinnen Jeanne Drach und Emma Gioia Enzi sowie die Wiener Schauspielkollegin Mariam Hage, die am Freitag einen Text verlesen wird.

Auch eine Petition hat die Gruppe online gestellt. "Bereits aufgrund von Österreichs Geschichte tragen wir eine Verantwortung, uns um eine friedliche und vorurteilsfreie Zukunft zu kümmern. Der Antisemitismus und Ausländerhass, der hier stattfand, darf sich auf keine Art oder Weise wiederholen", heißt es da.

Auch in die jüdischen und die muslimischen Communitys der Stadt streckte Englander seine Fühler aus und wurde mit seiner Idee positiv aufgenommen.

Bei der morgigen Mahnwache sollen ausschließlich weiße Tücher oder Fahnen und keine Nationalflaggen mitgebracht werden. "Der große, stille Marsch in Paris von Une Autre Voix, bei dem nur weiße Fahnen verwendet wurden", sei ihm Inspiration gewesen, erzählt Englander.

"Moment für Nächstenliebe"

Wie viele der angefragten Künstlerinnen und Künstler es schaffen werden, sei noch nicht sicher, sagt Englander, „wer es nicht zur Kundgebung schafft, kann den Moment für Nächstenliebe auch selbst herbeiführen, einen Moment nehmen und einfach die Frage stellen: 'Was bedeutet Nächstenliebe für mich und was für die Person neben mir?'"

Wie viele am Freitag wirklich vor Ort sind, ist nicht das Wichtigste. "Ich bin jetzt schon zufrieden. Einfach weil wir's machen. Diesen Glauben und diese positive Energie kommen uns auch wieder in unzähligen Gesprächen und Telefonaten entgegen, die wir um die Mahnwache herum haben. Der Wunsch zum gemeinsam Sein ist groß. Der Wunsch ist sanft, liebevoll und aufmunternd", resümiert Englander. (Colette M. Schmidt, 30.11.2023)