Am 26. Juni 1974 kam es an einer Supermarktkassa in Ohio zu einem Ereignis, das die Welt des Einkaufens für immer verändern sollte. Ein Kassierer scannte mit einem Gerät eine Zehnerpackung Wrigley's-Fruchtkaugummis. Die Kassa erkannte anhand des Strichcodes auf der Packung, um welches Produkt es sich handelt, wie viel es kostet, welcher Steuersatz darauf gilt und wie viele Kaugummis in dem Geschäft noch lagernd waren.

Das war eine kleine Revolution: Denn davor musste das Kassapersonal Preisschilder und Produktnummern selbst ablesen – oder, wie anfangs beim deutschen Diskonter Aldi, auswendig lernen und eintippen. Ein Prozess, der langsam und fehleranfällig war.

Der Strichcode wurde bereits Ende der 1940er-Jahre erfunden, breitflächig genutzt wird er erst seit 1974. Getty Images

Vom Sand auf den Kaugummi

Den Strichcode gab es damals eigentlich schon eine Zeitlang: Bereits Ende der 1940er-Jahre soll der US-amerikanische Ingenieurwissenschaften-Student Norman Joseph Woodland den ersten Strichcode in den Sand gezeichnet haben, als Vorbild diente der Morsecode. Dass der Barcode vom Strand auf die Kaugummipackung noch einmal 25 Jahre brauchte, lag wohl auch daran, dass es lange keinen einheitlichen Standard gab.

Darum kümmert sich heute die nicht gewinnorientierte Organisation GS1. Sie sorgt dafür, dass eine Flasche Coca-Cola, eine Ausgabe des STANDARD oder ein Smartphone in allen Geschäften als solche erkannt werden und kein Code doppelt benutzt wird. Hersteller zahlen eine jährliche Gebühr, um eine bestimmte Anzahl an Nummern verwenden zu dürfen.

Knapp 50 Jahre nach dem ersten Barcode-Scan läutet die Organisation nun das langsame Ende des Strichcodes ein. Ab 2027 sollen sogenannte 2D-Codes die altbekannten Linien ersetzen. Anstatt bloß 13 Zahlen kann das neue Format, das einem QR-Code gleicht, je nach Größe bis zu 4.000 Buchstaben oder 7.000 Zahlen speichern.

Daraus ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, sagt Gregor Herzog von GS1 Austria. Neben der bloßen Artikelnummer könnten künftig auch Ablaufdatum, Charge oder ein Link zu Gebrauchsinformationen im Barcode gespeichert werden. Medikamente tragen bereits seit längerem einen solchen 2D-Code, in dem zusätzliche Daten gesichert sind. Scannerkassen in Apotheken prüfen neben dem Verfallsdatum auch die Echtheit mittels einer eindeutigen Seriennummer.

Neue Dimension

In Polen startete Ende des vergangenen Jahres eine App, mit der ukrainische Flüchtlinge nach einem Scan des 2D-Codes auf der Medikamentenpackung den Beipackzettel auch in ihrer eigenen Sprache lesen können. In Zukunft werden auch andere Händler vom neuen Code profitieren, glaubt Herzog.

So stehen bereits mehrere Start-ups in den Startlöchern, die durch bessere Kontrolle der Ablaufdaten Lebensmittelverschwendung verhindern wollen. Möglich wäre etwa, dass bald ablaufende Lebensmittel an der Kassa automatisch rabattiert werden. Zumindest in anderen Ländern – denn in Österreich schreibt das Preisauszeichnungsgesetz vor, dass rabattierte, weil bald ablaufende Einzelstücke auch weiterhin das 50-Prozent-Pickerl tragen müssen.

Für die Konsumentinnen und Konsumenten wiederum sollen Inhaltsstoffe und Lieferketten besser nachvollziehbar werden. Ein von Herstellern oft vorgebrachtes Argument gegen mehr Transparenz fällt nun weg: dass für zusätzliche Informationen auf dem Produkt zu wenig Platz sei.

Produktpass für Batterien

Die EU plant etwa in den QR-Codes einen digitalen Produktpass zu integrieren, in dem Informationen zu Herkunft, den verwendeten Materialien oder Umweltauswirkungen enthalten sind. Ab 2027 müssen alle Batterien für Elektroautos einen solchen Code tragen. Eine Ausweitung auf weitere Produktgruppen mit hohen Umweltauswirkungen wie Kleidung oder Elektronik wird diskutiert.

In eine ganz andere Richtung gehen hingegen die Überlegungen von Amazon: Dort will man den Barcode möglichst loswerden. Da sich die Codes meist nur auf einer Seite des Produkts befinden, müssen Artikel auf ihrem Weg ins Paket mehrmals per Hand aufgehoben und gescannt werden – das widerspricht Amazons Drang nach immer mehr Automatisierung. Stattdessen sollen KI-Systeme die Artikel direkt an ihrem Aussehen erkennen. Eine Technik, die Amazon bereits in seinen kassalosen Shops präsentiert – statt Barcodes werden hier Produkte und Gesichter gescannt und einander zugeordnet.

Herzog glaubt, wenig überraschend, trotzdem an die Zukunft des Barcodes. In kontrollierten Umgebungen wie Amazon-Lagerhallen könnte das durchaus funktionieren. "Aber wie soll eine Kamera erkennen, ob es sich bei einem zusammengelegten Hemd um Größe Medium oder Small handelt?", fragt der GS1-Chef. Das Piepsen wird also wohl noch etwas länger die Geräuschkulisse der Supermärkte dominieren. (Philip Pramer, 2.12.2023)