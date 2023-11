Jakob Pöltl zeigte keine Müdigkeit. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDRE

Toronto - "Big Points" für die Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA): Die Kanadier haben am Mittwoch (Ortszeit) ein 112:105 gegen die Phoenix Suns gefeiert, die nach zuletzt sieben Siegen erstmals wieder als Verlierer vom Feld mussten. Jakob Pöltl bilanzierte mit 17 Punkten, vier Rebounds und je einem Assist sowie Block. Der Center aus Wien war 29:43 Minuten im Einsatz.

Obwohl wegen einer Flugverspätung erst um 4.00 Uhr aus New York vom Auswärtsspiel bei den Brooklyn Nets heimgekehrt, zeigten die Raptors gegen den Titelanwärter aus Arizona vom Start weg keine Müdigkeit. Im zweiten Viertel setzten sie sich zweimal um zwölf Punkte ab. Phoenix blieb jedoch in Schlagdistanz und die Partie somit bis ins Finish spannend. "Wir haben gut verteidigt und viele Gegenangriff-Punkte erzielt, obwohl wir am Defensiv-Rebound Probleme hatten", sagte Pöltl.

Zielwasser

Der Wiener führt mit 73,3 Prozent die Liga-Feldwurfquote an. "Ich nehme in dieser Saison sehr viele sehr hochprozentige Würfe. Insgesamt nehme ich weniger Würfe, daher eher die hochqualitativen", sagte Pöltl per Aussendung. Hinsichtlich des Raptors-Saison sprach er nach neun Siegen und zehn Niederlagen von einem "Auf und Ab. Man merkt, dass wir noch nicht wirklich die Routine in unserem neuen System gefunden haben, dass das Zusammenspiel teilweise noch ein bisschen Zeit braucht."

Die Raptors, die am Freitag die New York Knicks empfangen, wurden von Scottie Barnes und Pascal Siakam mit 23 bzw. 22 Punkten angeführt. Kevin Durant war mit 30 Zählern bester Scorer beim Gegner. Grundsätzlich stünden bis Weihnachten für Toronto laut Pöltl noch einige richtungsweisende Partien gegen Konkurrenten im Mittelfeld der Eastern Conference an.

Magisch

Nach der Niederlage der Suns in Toronto ist nunmehr Orlando Magic das heißeste Team der Liga. Das 139:120 gegen die Washington Wizards war der achte Sieg hintereinander. Der deutsche Weltmeister Franz Wagner verzeichnete mit 31 Punkten eine Saisonbestmarke. Nikola Jokic bilanzierte beim 134:124 von Titelverteidiger Denver Nuggets gegen die Houston Rockets mit 32 Punkten, 15 Assists und zehn Rebounds. Es war sein siebentes Triple-Double im Spieljahr.

Die Detroit Pistons wiederum verloren erstmals in ihrer Club-Geschichte in einer Saison zum 15. Mal hintereinander. Den Negativ-Rekord besiegelte eine 107:133-Heimniederlage gegen die Los Angeles Lakers. 1979/80, 1993/94 und 2021/22 hatte es für die Pistons jeweils 14 Schlappen in Serie gegeben. Bei den Lakers kamen Anthony Davis und LeBron James auf 28 bzw. 25 Punkte.(APA, 30.11.2023)

NBA-Ergebnis vom Mittwoch:

Toronto Raptors - Phoenix Suns 112:105 (17 Punkte in 29:43 Minuten von Jakob Pöltl)