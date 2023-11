Die BBC muss im Bereich News & Current Affairs Millionen sparen. AFP/JUSTIN TALLIS

Die seit langem schwelende Finanzkrise, gepaart mit politischem Druck der Brexit-Regierung, hat das Kerngeschäft der BBC erreicht. Mag der öffentlich-rechtliche Sender auch in Großbritannien selbst wie weltweit als eine der zuverlässigsten Nachrichtenquellen gelten – im Bereich News & Current Affairs müssen Millionen gespart werden. Die zuständige Abteilungsleiterin Deborah Turness spricht von "schwierigen Entscheidungen", die aber einem wichtigen Ziel dienten: "Wir wollen unser Angebot modernisieren."

Das bekannteste Opfer von Entlassungen und Umstrukturierungen ist die Magazinsendung "Newsnight", auf der Insel um 22.30 Uhr im zweiten Programm BBC 2 ausgestrahlt. Statt bisher 57 soll es dort in Zukunft nur noch 23 Jobs geben. Galt das Magazin um die Jahrhundertwende mit brillanten Moderatoren wie Jeremy Paxman oder Emily Maitlis noch als wichtiges Diskussionsforum für politisch interessierte Briten, haben die Zuschauer zuletzt mit dem Abschaltknopf abgestimmt. Die letzten Zahlen sprechen von gerade noch durchschnittlich 300.000 Interessenten pro Tag. Erst kürzlich verkündete die letzte der alten Moderatorengarde, die Schottin Kirsty Wark, ihren Abschied nach knapp dreißig "Newsnight"-Jahren.

"Ein trauriger Tag"

"Newsnight"-Veteranen wie Maitlis oder der Investigativreporter John Sweeney warnten vor einem Verlust hartnäckiger Reporter, die in schwierigen, häufig Monate dauernden Recherchen wichtige Themen bearbeitet hatten. Dazu gehört Maitlis' legendäres Interview mit Prinz Andrew, das dessen totalen Rückzug aus dem öffentlichen Leben zur Folge hatte. "Ein trauriger Tag für all jene, denen die Kontrolle von Macht und Geld am Herzen liegt", kommentierte Sweeney auf Twitter/X.

Was das Magazin über die Jahre an Scoops an Land gezogen hat, soll nun ein zentraler Pool von investigativen Reportern an Land ziehen und über sämtliche Formate des Senders verbreiten. Herkömmliche TV-Formate hätten in den vergangenen fünf Jahren einen Rückgang um elf Prozent verzeichnet, heißt es in einer BBC-Mitteilung. Weil sich immer mehr Menschen ihre Informationen im Internet besorgen, "muss die BBC in ihr Onlineangebot investieren".

"Tantchen Beeb"

Dem Druck der konservativen Regierungen, derzeit unter Premier Rishi Sunak, folgend, hat das "Tantchen Beeb", wie der Sender im eigenen Land liebevoll genannt wird, in den vergangenen Jahren zunehmend Redaktionen aus London in die Regionen des Landes verlagert. Wie schon bisher das populäre Sport- und Plauderradio R5 Live und das Frühstücksfernsehen BBC Breakfast soll zukünftig auch eine der Flaggschiffnachrichtensendungen aus Salford bei Manchester kommen. Weil dort die Lebenshaltungskosten niedriger sind, werden auch geringere Gehälter bezahlt.

Insgesamt soll die Nachrichtensparte zukünftig 7,5 Millionen Pfund (8,7 Millionen Euro) weniger kosten. Der prekären Finanzlage beim berühmten Sender hilft das nur marginal. Seit die Konservativen 2010 an die Macht kamen, ist das Realeinkommen des Milliardenunternehmens um 30 Prozent gefallen. Intendant Tim Davie sieht sich deshalb mit einem Sparziel von rund einer halben Milliarde konfrontiert. Schon bisher hat die BBC mehr als 1.000 Stellen eingespart, zudem wurde bei Lokalradios und terrestrischen TV-Sendern das Sendevolumen verringert. Im vergangenen Jahr schrieb die Corporation dennoch rote Zahlen in Höhe von 141 Millionen Euro.

Neuformulierung des Staatsvertrags

Das liegt unter anderem daran, dass die Regierung trotz teilweise zweistelliger Inflation die Rundfunkgebühr seit Jahren bei jährlich 159 Pfund (184,30 Euro) pro Haushalt eingefroren hat. Ob die Zwangssteuer auch in der nächsten Zehnjahresperiode noch zeitgemäß ist, muss Intendant Davie demnächst in seinen Gesprächen mit Kulturministerin Lucy Frazer über die Neuformulierung des Staatsvertrags klären.

Dabei dürfte die jüngste Kontroverse um die Berichterstattung im Nahen Osten wenig hilfreich sein: Wütend verlangen langjährige Kritiker des Senders, dieser müsse die Hamas als "Terrororganisation" bezeichnen; schließlich hätten die führenden westlichen Regierungen, darunter auch London, diese Einordnung vorgenommen. Bei der BBC hingegen pocht man auf die einschlägigen Redaktionsrichtlinien: In Konfliktsituationen werde das Wort "Terrorist" nicht redaktionell benutzt, sondern lediglich als Zitat anderer berichtet.

Die Diskussion über den Gaza-Krieg und den resultierenden Antisemitismus schlägt auch auf der Insel hohe Wellen. Propalästinensische Aktivisten beschmierten die BBC-Zentrale Broadcasting House mit roter Farbe und bezichtigten den Sender einer zu proisraelischen Berichterstattung. Hingegen besteht bei vielen Juden und rechten Kommentatoren erheblicher Unmut über die breite Berichterstattung über die humanitäre Situation im Gazastreifen, bei der häufig Hamas-Informationen ohne Einordnung übernommen werden. (Sebastian Borger aus London, 30.11.2023)