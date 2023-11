Der Bundespräsident wäre planmäßig von Donnerstag bis Sonntag in Dubai gewesen. AP/Markus Schreiber

Dubai – Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird krankheitsbedingt nicht an der Uno-Klimakonferenz teilnehmen können. Das Staatsoberhaupt wollte planmäßig am Donnerstag nach Dubai fliegen. "Aufgrund eines grippalen Infekts muss der Bundespräsident seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz leider kurzfristig absagen", hieß es von der Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag.

Österreich werde durch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei der COP 28 vertreten sein, so Van der Bellen. Der Bundespräsident wäre planmäßig bis Sonntag in der Wüstenmetropole gewesen. Neben der drei Minuten langen Rede vor seinen Kolleginnen und Kollegen war unter anderem auch ein Treffen mit Uno-Generalsekretär António Guterres angedacht gewesen.

Weltklima-Gipfel mit Beratungen begonnen

Die Konferenz hat unterdessen mit Beratungen über Katastrophen-Hilfen für arme Länder begonnen. Den Delegierten aus fast 200 Ländern lag am Donnerstag ein Vorschlag vor, einen Fonds einzurichten, mit dem die Folgen von Klima-Katastrophen wie Überschwemmungen oder Dürren bewältigt werden sollen.

Der eigentliche Schwerpunkt des zweiwöchigen UN-Treffens ist die erste globale Verständigung auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, die für den Anstieg des Treibhausgases Kohlendioxid und damit der Erderwärmung verantwortlich gemacht werden.

Die Konferenz findet in Dubai statt. AFP/GIUSEPPE CACACE

Gastgeber der diesjährigen Weltklimakonferenz sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie setzen auf eine rasche Einigung auf den Katastrophen-Fonds, um damit den Weg für die anvisierte Verringerung des weltweiten CO2-Ausstoßes zu bereiten. Diplomaten erwarten, dass Deutschland, Dänemark und die Niederlande in den kommenden Tagen Beiträge für den Fonds ankündigen, sollte dieser eingerichtet werden. Er wird seit Jahren von ärmeren Ländern gefordert. Auch die Europäische Union hat einen "substanziellen" Beitrag zugesagt, möchte aber, dass China und die Vereinigten Arabischen Emirate mitziehen. Der Leiter des COP28-Gipfels, Adnan Amin, will mehrere hundert Millionen Dollar einsammeln.

Ein Knackpunkt der Verhandlungen ist die Überbrückung des Gegensatzes zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern. Letztere pochen auf ein Abkommen zum Ersatz fossiler Brennstoffe durch saubere Energie. Zudem zögern viele nicht industriell entwickelte Länder, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden, die ihrer Meinung nach für das Wachstum ihrer Volkswirtschaften notwendig sind. Ein weiterer Schwerpunkt der COP28 ist eine Bilanz zum Stand der Bemühungen, die Erderwärmung zu begrenzen. (APA, 30.11.2023)