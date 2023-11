Die Analogie zum Leben drängt sich bei der Entwicklungsgeschichte von Sternen fast auf. Geboren aus dichten Molekülwolken, kennzeichnen turbulentes Wachstum und unterschiedliche Entwicklungsphasen ihr Dasein, ehe sie ausbrennen – und einen mehr oder weniger spektakulären Tod sterben. Im Kindesalter, also in der Wachstumsphase eines jungen Sterns, zehrt er von Gas und Staub, die sich in einer rotierenden Scheibe um ihn herum zusammenziehen. Die Überbleibsel dieser Materiemahlzeit können später auch zur Entstehung von Planeten führen.

Illustration des stellaren Jungspunds in der Großen Magellanschen Wolke, der von einer Akkretionsscheibe umgeben ist. Illustration: ESO/M. Kornmesser

Den Wachstumsvorgang eines Sterns haben Astronominnen und Astronomen nun zum ersten Mal außerhalb der Milchstraße beobachtet: Sie entdeckten eine Akkretionsscheibe um einen massereichen jungen Stern in der Großen Magellanschen Wolke, einer unserer Nachbargalaxien. "Als ich die Beweise für eine rotierende Struktur in den Daten sah, konnte ich zunächst nicht glauben, dass wir die erste extragalaktische Akkretionsscheibe entdeckt hatten. Das war ein besonderer Moment", sagt Anna McLeod von der britischen Durham University, die den Fund mit einem internationalen Forschungsteam im Fachblatt "Nature" veröffentlicht hat. "Wir wissen, dass die Scheiben für die Bildung von Sternen und Planeten in unserer Galaxie von entscheidender Bedeutung sind, und hier sehen wir zum ersten Mal einen direkten Beweis dafür in einer anderen Galaxie."

Blick in die Nachbarschaft

Der Fund gelang in zwei Schritten, zunächst mithilfe des Muse-Instruments am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (Eso) in Chile. Dieser leistungsfähige 3D-Spektrograf kann nicht nur ferne Galaxien vermessen, sondern auch spektrale Analysen von Einzelsternen durchführen. Genau das enthüllte einen Jet von einem Jungstern, tief in einer Gaswolke der Großen Magellanschen Wolke. "Wir entdeckten einen Jet, der von diesem jungen massereichen Stern ausgeht. Das war das erste Anzeichen für eine anhaltende Scheibenakkretion", sagte McLeod.

Zur Bestätigung, dass eine solche Scheibe tatsächlich vorliegt, musste das Team aber noch die Bewegung des dichten Gases um den Stern messen. Das gelang wiederum mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma), das die Dynamik der Scheibe detektieren konnte. Wenn Materie in Richtung eines wachsenden Sterns gesogen wird, fällt sie nicht direkt in den Stern, sondern flacht sich zu einer rotierenden Scheibe ab. In der Nähe des Zentrums rotiert die Scheibe schneller. Durch die Messung dieses Geschwindigkeitsunterschieds ließ sich nachweisen, dass eine Akkretionsscheibe vorhanden ist.

Bild nicht mehr verfügbar. Die Scheibe und der Jet im jungen Sternsystem HH 1177 wurden mit dem Very Large Telescope und dem Alma-Teleskop in der chilenischen Atacama-Wüste aufgespürt. ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/A. McLeod et al.

Freie Sicht in die Ferne

"Die Frequenz des Lichts ändert sich, je nachdem, wie schnell sich das leuchtende Gas auf uns zu oder von uns weg bewegt", erklärte Jonathan Henshaw von der Liverpool John Moores University, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. "Das ist das gleiche Phänomen, das auftritt, wenn sich die Tonhöhe einer Krankenwagensirene ändert, während sie an einem vorbeifährt. Die Frequenz des Tons verschiebt sich von höher zu niedriger." Die Frequenzmessung bestätigte, dass es sich bei dem HH 1177 genannten System um den ersten beobachteten extragalaktischen Stern mit einer Akkretionsscheibe handelt.

Der Blick in eine Nachbargalaxie könne sogar hilfreich sein, um solche Phänomene genauer zu untersuchen, schreiben die Forschenden. Denn in der Milchstraße sind massereiche Sterne schwer zu beobachten, da sie oft von dem Staubschleier, aus dem sie sich bilden, stark verdeckt sind. In der Großen Magellanschen Wolke, die rund 160.000 Lichtjahre von uns entfernt ist, unterscheidet sich das Sternentstehungsmaterial jedoch von dem in unserer Galaxie: Dank des geringeren Staubanteils sei deshalb auch HH 1177 nicht mehr in seinen Geburtskokon gehüllt und sei dadurch, trotz der großen Entfernung, gut beobachtbar, sagte McLeod. (red, 30.11.2023)