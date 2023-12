Im Gastblog schreibt der Jurist und Mediator Ulrich Wanderer darüber, wie Datenschutz in Konflikten zum Thema gemacht wird, obwohl es eigentlich um ein ganz anderes Anliegen geht.

Datenschutz ist nicht sexy. Nicht für die Betreiber der Homepages, nicht für Datensammler, ja oftmals nicht einmal für jene, deren Daten eigentlich geschützt werden sollen. Und doch ist der Datenschutz eine Rechtsmaterie, die in den letzten Jahren auch gelegentlich in der Arbeit der Mediation immer mehr Bedeutung bekommt. Der heutige Beitrag streift am Rande die datenschutzrechtliche Verantwortung der Mediatorinnen und Mediatoren und behandelt dann einen Fall, bei dem Datenschutz als Vorwand für einen tieferliegenden Konflikt gedient hat.

Verantwortung der Mediatorinnen und Mediatoren

Wir Mediatoren und Mediatorinnen sind oftmals mit sensiblen höchstpersönlichen Daten unserer Klientel konfrontiert. Alles von Gesundheitsdaten (der Nachbar "trampelt" jede Nacht dreimal auf die Toilette, weil er krankheitsbedingt einen erhöhten Harndrang hat) über Religion (die Frau will sich nicht scheiden lassen, weil in ihrer religiösen Gemeinde Scheidung als sündig angesehen wird) und sexuelle Orientierung (die Frau hat Probleme mit der Tatsache, dass der Mann seine Bisexualität entdeckt hat) bis zur Zugehörigkeit zur Gewerkschaft (die bei einer Mobbingmediation eine Rolle spielt) kann im Rahmen der Mediation angesprochen werden.

Die Verantwortlichkeit geht dabei über die reinen Formalitäten hinaus. Ja, es muss oftmals gesondert das Einverständnis für die Verarbeitung eingeholt werden, doch verlangt auch der Respekt vor den Mediandinnen und Medianden, mit diesen Daten besonders sorgsam umzugehen und sie nur in der reduziertesten Form zu speichern und zum frühesten Zeitpunkt zu löschen. Auch der Umgang mit den Daten in Messengerdiensten ist hiermit gemeint. Die Auswahl des Messengers spielt hier eine wichtige Rolle, um die Vertraulichkeit der Gespräche sicherzustellen.

Auskunftsbegehren als Konflikttool

Bei der Trainerin S. landete ein Mail im Posteingang. Absender war ihr langjähriger Trainee W. mit dem sie kürzlich ein Abschlussgespräch geführt hatte. Über lange Jahre hatte sie ihn betreut, doch lösten die kurzfristigen Anfragen des Klienten in letzter Zeit Stressgefühle in ihr aus, weswegen sie ihm in einem ausführlichen Mail eine erfahrene Kollegin ans Herz legte und später in einem Telefonat das Betreuungsverhältnis für beendet erklärte. Zu ihrer großen Überraschung enthielt das Mail nach einem freundlich-neutral gehaltenen Dank für die bisherige Unterstützung auch ein umfangreiches Datenschutzauskunftsbegehren.

Nachdem die Kommunikation abseits des persönlichen Trainings zumeist über E-Mail aber auch über Messengerdienste abgelaufen war, stellte das Auskunftsbegehren S. vor eine große und vor allem mit viel Arbeit verbundene Hürde. Sie wandte sich erst an eine befreundete Datenschutzexpertin, die die formelle Richtigkeit des Auskunftsbegehrens bestätigte, dann aber auch das Stichwort des "Datenschutzes als Recht der Emotionen" ins Spiel brachte. Datenschutz wäre zwar eine grundsätzlich sehr trockene Materie, die jedoch meist in Verbindung mit Emotionen ins Spiel gebracht werden würde.

Die Expertin riet zur Kontaktaufnahme mit dem Antragsteller W. und nannte in diesem Kontext auch die Kontaktdaten eines Mediators, der sich mit Konflikten im Umfeld der Datenschutzthematik beschäftigte. Rücksprache mit dem Mediator bestärkte die Aussage der Expertin, dass hinter den meisten Auskunftsbegehren im Bereich der EPUs oder auch KMUs eine gewisse Emotionalität im Hintergrund zu beobachten wäre. S. nahm daraufhin Kontakt mit W. auf. Das Gespräch mit dem Mediator hatte sie gelehrt, dass sie den Rechtsanspruch von W. bezüglich der Beauskunftung nicht in Frage stellen sollte, sondern dieses Recht außer Streit zu stellen war.

Vielmehr erwähnte sie, dass die umfangreiche Kommunikation zwischen den beiden eine gewisse Recherche erfordere und daher die Auskunft eine längere Zeitspanne benötigen würde. Im Rahmen des Gesprächs kam das Thema auch auf das Schreiben der S., welches das Behandlungsverhältnis beendet hatte. W. erwähnte, durch die Form des Mails bezüglich Wortwahl, Satzzeichen und Großschreibung irritiert und verwundert gewesen zu sein, zumal der Kontakt zur Trainerin bisher immer sehr freundschaftlich und respektvoll gehalten war. S. war überrascht und bat W. um einen Moment, um sich die eigene Nachricht unter diesem Blickwinkel noch einmal durchzulesen. Nach wenigen Minuten rief sie zurück und musste W. recht geben. Sie verstand nun auch die Verwunderung von W. und versuchte sich in den emotionalen Zustand zurück zu denken, in dem sie die Nachricht verfasst hatte. "Ich war damals sehr gestresst und müde. Ich wollte dir immer sofort helfen, dann kamen aber drei neue Anfragen. Als ich dann im Rahmen einer Ausbildung eine Kollegin traf, die sich genau auf dein Thema spezialisiert hatte, dachte ich einfach, es wäre für dich optimal", erklärte sie ihre Situation.

Vier Seiten einer Botschaft

Die Theorie geht davon aus, dass eine jede Botschaft vier Seiten beherbergt oder zumindest so dargestellt werden kann. Nehmen wir die hier klassische Lehrbuchaussage "die Ampel ist grün". In aller Regel bezieht sie sich auf die Farbe des gerade aufleuchtenden Lichtsignals der Verkehrsampel. Natürlich könnte sie sich auch auf den neuen Anstrich der Fußgängerampel beziehen, doch ist dies eher unwahrscheinlich. Diese reine Sachinformation stellt die erste Seite der Nachricht dar.

Der mit der Nachricht verbundene Appell wird wohl in der Aufforderung "Fahr endlich los" liegen, wobei die Intonierung des Kurzsatzes freilich einen wesentlichen Aspekt (Appellebene) bilden wird. Nun besteht in der Regel zwischen den beiden Gesprächspartnern eine wie immer geartete Beziehung. Sei es auf einer geschäftlichen Ebene, wie zwischen Taxiunternehmer und Fahrgast, auf einer familiären Ebene (Tochter macht Fahrstunden mit dem Vater) oder in einem rein zufälligen Kontext, wenn der Fahrer hinter dem Erstgereihten den Hinweis auf die grüne Ampel innen gegen die Windschutzscheibe intoniert. Alle stehen für den Moment des Satzes in einer Beziehung. Daher ist auch die Beziehungsebene ein interessanter Aspekt der Kommunikation.

Die mit einem Satz verknüpfte Selbstoffenbarung schließt nun das Kommunikationsviereck. Was sagt die Aussage "die Ampel ist grün" über den Sprecher aus? Was bedeutet die Lautstärke, die Ausprägung der Halsadern, die Rötung des Kopfes oder auch die Gestik in diesem Kontext? In all diesen Punkten liegt viel mehr Information als dem Sprecher oder der Sprecherin der vier Worte "die Ampel ist grün" bewusst ist.

Verständnis für die Situation auf beiden Seiten

Zurück zu unseren beiden Parteien. W. war sich der Situation von S. durchaus bewusst. Mehr noch, er war ihr für all die Unterstützung sehr dankbar und daher umso betroffener, als er von der gefühlten Aufkündigung der Behandlung erfuhr. Viel Vertrauen war hier gut geparkt worden, die abrupte Beendigung ließ ihn verwundert zurück. Beide vereinbarten, nach einer kurzen Pause die Unterhaltung fortzuführen und bedachten die Situation mit etwas Abstand.

Als sie das Gespräch wieder aufnahmen, stand bei W. primär Dankbarkeit für all die bisherige Unterstützung im Vordergrund. Die Verwunderung über Ton und Inhalt war gewichen, das Verständnis für die Situation von S. führte dazu, dass W. das Auskunftsbegehren wieder zurück nahm. Dennoch ließ ihm S. sämtliche gesammelten Mails zukommen, um ihm seine Entwicklung und die vielen gemeinsam erzielten Erfolge zu verdeutlichen. Beide einigten sich in weiterer Folge dahingehend, dass zwar das weitere Training von der von S. empfohlenen Trainerin fortgeführt wurde, S. aber weiterhin mit ihrer bisherigen Expertise zur Verfügung stand. W. und S. einigten sich dahingehend, dass sie in einem regelmäßigen Abstand die Fortschritte besprechen wollten, um jeden kurzfristigen Stress zu vermeiden.

Die Erfahrung des befürchteten Arbeitsaufwandes, der S. durch das Auskunftsbegehren entstanden wäre führte in weiterer Folge dahin, dass sie sich dahingehend beraten ließ und nicht nur den Datenschutzhinweis den aktuellen Erfordernissen anpasste, sondern auch dafür sorgte, dass alle gesundheitsbezogenen Daten der zu Trainierenden gerade nur so lange gespeichert würden, wie es im Sinne des Trainings, aber auch nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unbedingt nötig war.

Vom Stiefkind zum Recht der Emotionen

Datenschutz ist wohl eine jener Materien, die neben Steuerrecht und der Berechnung der Kanalgebühren bei jenen, die nicht beruflich mit der Thematik beschäftigt sind, gelegentlich ein unerquickliches Gefühl in der Magengrube auslösen. Entweder erkennt man als Betroffener die schiere Unmöglichkeit, seine eigenen Daten dem Zugriff der Datenkraken zu entziehen, oder man verzweifelt als Betreiber einer Homepage, ja selbst als einfache Therapeutin, Beraterin oder Mediatorin an den Erfordernissen, die ein regelkonformer Umgang mit den wertvollen Informationen, welche sich im Rahmen des Klientenkontakts ergeben mit sich bringt.

Und doch ist es das Recht unserer Mediandinnen und Medianden, Patientinnen, Patienten, Klientinnen, Klienten und wie sie alle bezeichnet werden, dass jene (mitunter) heiklen Informationen, die wir über sie erfahren, mit besonderer Wertschätzung, Vorsicht vor allem im geringstmöglichen Maße kürzestmöglich gespeichert werden. Kommt es dann einmal zu einem Auskunftsbegehren, so ist der Ton der Beantwortung wichtig, ebenso wie auch das offene Ohr für die dahinterliegenden Bedürfnisse des Antragstellers. Vielleicht erkennen wir in der Selbstoffenbarung des Antragstellers den wahren Grund und können so zu einem für alle Seiten positiven Konsens kommen. So wird Datenschutz schlussendlich noch zum Recht der Emotionen und werden Emotionen zum Schlüssel von Datenschutzkonflikten. (Ulrich Wanderer, 7.12.2023)