Das Café im Donauturm dreht sich wieder und erlaubt einen 360-Grad-Rundumblick. APA / ROLAND SCHLAGER

Wien – Beim Wiener Donauturm, dem insgesamt 252 Meter hohen Wahrzeichen der Bundeshauptstadt, stand das Turmcafé seit Ende August still. Nach einem Starkregenereignis funktionierte der Drehmechanismus nicht mehr: Die Drehbewegung wurde nach Auskunft der Betreiber durch einen technischen Fehler unterbrochen. Seit Donnerstag können aber nun wieder Kaffee und Kuchen auf gut 160 Meter Höhe mit Aussicht und 360-Grad-Drehung genossen werden.

Dazu war eine zeitaufwendige Generalsanierung der vor knapp 60 Jahren in Betrieb gegangenen Getriebe notwendig. Sie wurden demontiert und in Deutschland einer gründlichen Wartung unterzogen. Ein Getriebe wiegt 650 Kilogramm. Allein Demontage, Montage und Transport dauerten 30 Stunden, gaben die Betreiber bekannt. Am Donnerstag folgte die erfolgreiche Inbetriebnahme. Der Drehmechanismus des Turmrestaurants war von den Problemen nicht betroffen. Je nach Einstellung sind auf der Café- sowie der Restaurantplattform nun wieder 360-Grad-Umdrehungen in 29, 39 oder 52 Minuten möglich.

Rutsche mit Aussicht mit Start in 165 Meter Höhe

Der Donauturm feiert offiziell im April 2024 seinen 60. Geburtstag. Zuletzt wurde die nach Eigenangaben "höchstgelegene Rutsche Europas" an der Nordseite des Donauturms installiert. Sie ist 40 Meter lang, Start und Ziel der semitransparenten Außenrutsche mit Aussicht befinden sich in 165 beziehungsweise 150 Meter Höhe. Einmal rutschen kostet fünf Euro, die Fahrt mit dem Lift nach oben (regulär für Erwachsene um 18 Euro und für Kinder um 10,80 Euro) ist hier nicht inkludiert.

Rutschen mit Aussicht. Heribert Corn

Nach Eigenangaben der Betreiber haben seit seiner Eröffnung im Jahr 1964 rund 23 Millionen Menschen das Wiener Wahrzeichen besucht. Zuletzt waren es rund 420.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr, etwa die Hälfte kam aus dem Ausland. Der Donauturm ist seit 2016 in Privatbesitz, seit 2020 ist die städtische Wien Holding mit 25,01 Prozent beteiligt. Der Turm steht seit 2001 unter Denkmalschutz. Vom 8. bis zum 23. Jänner 2024 ist der Donauturm übrigens geschlossen. (David Krutzler, 30.11.2023)