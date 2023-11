Zwei nerdige Außenseiter schmieden ziemlich ab­struse Pläne, um an die Objekte der Begierde her­anzukommen. Erklärtes Ziel: das Loswerden der Jungfräulichkeit. Klingt vertraut? Ist es auch. Highschool-Komödien sonder Zahl sind nach diesem Muster gestrickt. Mit Serien wie Stranger Things und Sex Education wurde dem in Hollywood einst recht beliebten Subgenre, zumindest was Spielfilme betrifft, allerdings weitgehend das Wasser abgegraben. Die junge Filmemacherin Emma Seligman (Shiva Baby) versucht es nun mit einer Frischzellenkur. In Bottoms, zu sehen auf Amazon Prime Video, stellt sie die zugehörigen Klischees kurzerhand auf den Kopf.

Gründen aus nicht ganz uneigennützigen Gründen einen Selbstverteidigungskurs: Ayo Edebiri (links) und Rachel Sennott in "Bottoms". AP/Patti Perret

Bei Seligman sind es die beiden lesbischen, bei ihren Klassenkolleginnen nicht sonderlich beliebten Schülerinnen PJ (Rachel Sennott) und Josie (Ayo Edibiri), die es auf zwei höchst begehrte Cheerleaderinnen abgesehen haben. Aus recht eigennützigen Gründen rufen PJ und Josie einen Selbstverteidigungskurs ins Leben. Dass nicht alles nach Plan läuft, versteht sich.

Dass aber die Rechnung von Seligmans Film aufgeht, liegt zum einen an der Selbstverständlichkeit, mit der hier alles ohne Furcht vor Zoten durcheinandergewirbelt wird. Natürlich bekommen unterbelichtete Football-Helden gehörig ihr Fett ab, ein ziemlich blutiges Finale gibt es auch. Vor allem aber sind es die beiden großartigen Hauptdarstellerinnen, die Bottoms mit ihrer Chemie und improvisierten Dialogen zu einer frisch-fröhlichen Angelegenheit machen.

BOTTOMS | Official Red Band Trailer

MGM

Es war Regiekollegin Amy Heckerling, die einst ohne Naserümpfen mit Teenagerkomödien wie Clueless und Fast Times at Ridgemont High reüssierte. Mit Emma Seligman und Bottoms reiht sich endlich wieder jemand in diese lange geschmähte Tradition ein. (Karl Gedlicka, 30.11.2023)