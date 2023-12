Trotz pharmakologischer Meilensteine drohen Stigma und erzkonservative Auffassungen – unter anderem in den USA – den Kampf gegen Aids zu gefährden. Ein Bericht aus Johannesburg

Weltweit wird am 1. Dezember auf Aids aufmerksam gemacht. IMAGO/Xinhua

Ginge es allein um pharmakologische Errungenschaften, könnte das Ende der HIV/Aids-Pandemie, die in den vergangenen 42 Jahren mehr als 40 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, spätestens in sechs Jahren gekommen sein. Doch Nachlässigkeit, Diskriminierung und erzkonservative Auffassungen – unter anderem in den USA – drohen dieses Ziel zu gefährden.

Wegen eines "beispiellosen Rückschlags" gegen Menschenrechte und der "Stigmatisierung der von der Pandemie am stärksten betroffenen Menschen" sei die globale Antwort auf HIV/Aids in Gefahr, warnte die Exekutivdirektorin der UN-Organisation Unaids, Winnie Byanyima, anlässlich des Welt-Aids-Tages am Freitag.

2022 weltweit 39 Millionen Menschen mit HIV

In repressiven Staaten mit diskriminierender Gesetzgebung gegenüber nicht heterosexuellen Menschen, Prostituierten und Drogenabhängigen steige die Zahl der Neuinfektionen weiter an, fuhr Byanyima fort. Dagegen sei sie in Ländern mit liberaler Gesetzgebung rückläufig – auch infolge pharmakologischer Fortschritte.

Dem diesjährigen Bericht der UN-Behörde ist zu entnehmen, dass in Staaten, in denen die sexuelle Orientierung von Menschen nicht reglementiert wird, das Wissen über den eigenen HIV-Status um elf Prozent und die Inanspruchnahme von antiretroviralen Medikamenten um acht Prozent höher.

Ziel von Unaids ist, bis zum Jahr 2030 die Formel 95-95-95 zu erreichen: dass mindestens 95 Prozent aller HIV-infizierten Menschen über ihre Ansteckung im Bild sind. Dass mindestens 95 Prozent aller Angesteckten mit retroviralen Medikamenten behandelt werden. Und dass in mindestens 95 Prozent aller Behandelten die Zahl der Viren nicht mehr messbar ist – in diesem Fall sind sie praktisch nicht mehr ansteckend.

Laut Unaids lebten im vergangenen Jahr weltweit 39 Millionen Menschen mit dem HI-Virus, wovon sich 1,3 Millionen in diesem Jahr neu angesteckt hatten. Rund 5,5 Millionen Menschen wussten nicht, dass sie sich infiziert hatten. 30 Millionen Infizierte wurden mit antiretroviralen Medikamenten behandelt, in 630.000 Todesfällen war die Sterbeursache auf eine HIV-Ansteckung zurückzuführen.

Neues Medikament

"Wir haben inzwischen das Wissen und die Instrumente, um die Pandemie zu beenden", meint der Chef des Aidsbekämpfungsprogramm der US-Regierung, Pepfar, John Nkengasong: "Jetzt müssen wir die Menschen in den Mittelpunkt unserer Anstrengungen rücken."

Der wichtigste pharmakologische Meilenstein in diesem Jahr war die Entwicklung des Prophylaxe-Medikaments Cabotegravir (CAB-LA), das lediglich alle zwei Monate injiziert werden muss und die Ansteckungsgefahr um 99 Prozent verringern soll. Bisher standen zur Vorbeugung einer Infektion lediglich Tabletten zur Verfügung, die täglich eingenommen werden müssen und weniger wirksam als CAB-LA sind.

Noch kostet jede Injektion der neuen Prophylaxe 3.500 US-Dollar und ist deshalb für einen Großteil der Weltbevölkerung unerschwinglich. Der britische Hersteller ViiV erklärte sich allerdings bereit, mehreren Pharmaunternehmen eine Lizenz zur Herstellung einer generischen Version von Cabotegravir zu erteilen. Doch dessen Herstellung ist dermaßen kompliziert, dass auch Details des Produktionsprozesses weitergegeben werden müssten. Dafür hat ViiV bislang keine Lizenz erteilt.

Keine HIV-Impfung

Eine Impfung gegen das HI-Virus gibt es trotz aller Anstrengungen noch immer nicht. Derzeit werden vier Präparate getestet. Weil sich das Virus ständig verändert und seine DNA in Immunzellen versteckt, ist die Entwicklung eines Serums wesentlich schwieriger als im Fall des Corona-Virus, sagt die südafrikanische Aids-Forscherin Glenda Gray.

Während die Stigmatisierung der Immunschwächekrankheit in weiten Teilen Afrikas noch immer stark ist und die Kriminalisierung von nicht heterosexuellen Menschen eher noch zunimmt, haben sich erzkonservative Kreise in den USA auf das von George W. Bush initiierte Pepfar-Programm eingeschossen. Das vor zehn Jahren etablierte Programm investierte bereits mehr als 100 Milliarden US-Dollar, um rund 20 Millionen Infizierten in 50 Ländern antiretrovirale Medikamente zukommen zu lassen.

Christliche fundamentalistische Politiker der Republikanischen Partei suchten eine Verlängerung des Programms Ende September zu stoppen, weil es nicht an ein Abtreibungsverbot gekoppelt ist und zu einer "radikalen sozialen Agenda" in Afrika beitrage. Das Programm wurde in etwas abgeschwächter Form trotzdem verlängert. Es zu beenden würde "zwei Jahrzehnte unvorstellbaren Fortschritts bei der Aids-Bekämpfung" zunichtemachen und "den Wert amerikanischer Versprechen" infrage stellen, kritisierte Ex-Präsident Bush den Vorstoß erzkonservativer Kreise in den USA. (Johannes Dieterich aus Johannesburg, 1.12.2023)