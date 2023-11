Alistair Darling präsentiert Medienvertretern den Budgetentwurf 2010. AFP/BEN STANSALL

Edinburgh – Der frühere britische Finanzminister Alistair Darling ist tot. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher der Familie des Labour-Politikers. Darling starb demnach nach kurzer Krankheit auf einer Krebsstation in Edinburgh in Schottland. Er wurde 70 Jahre alt.

Darling war Finanzminister (Schatzkanzler) unter dem Labour-Premierminister Gordon Brown von 2007 bis 2010 und führte das Land durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008. Er hatte zuvor in verschiedenen Kabinettsposten unter Labour-Premier Tony Blair gedient.

Nach Ende der Amtszeit Browns und einem Regierungswechsel 2010 engagierte sich Darling für den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich. Er galt als wichtige Figur in der Kampagne "Better Together" beim schottischen Unabhängigkeitsreferendum von 2014. Die Wähler in Schottland sprachen sich damals mehrheitlich gegen die Abspaltung ihres Landesteils aus. (APA, 30.11.2023)