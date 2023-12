19.40 REPORTAGE

Re: Charterflug für kranke Kinder Rund 1000 Kinder in ­Rumänien kommen jährlich mit einem Herzfehler zur Welt und müssen in den ersten Lebenswochen operiert werden. In ihrem Heimatland fehlt an Infrastruktur und hochspezialisierten Ärzten. Die einzige Chance für die kleinen Patienten ist eine Operation im Ausland. Bis 20.15, Arte

20.15 LETZTE FOLGE

Vera: Live is Life – 30 Jahre Talkshow In ihrer letzten Show schaut sie mit ihren Gästen – darunter etwa Stefan Ruzowitzky und ORF-Journalist Paul Krisai – zurück auf ihre Talkshow-Karriere, auf der Bühne spielen Andreas Gabalier, die Schick-Sisters & Opus-Band live auf. Bis 21.25, ORF 2

Hans (Herbert Knaup) mit seinem Findelkind Felizia in "Glückskind", 20.15 Uhr auf Arte. Foto: SWR / Stephanie Schweiger

20.15 VERHOEVEN

Glückskind (D 2014, Michael Verhoeven) Trinken, fernsehen, in Ruhe gelassen werden – das ist Hans’ Programm, seit ihn Frau und Kind verlassen haben. Der Sozialhilfeempfänger verliert sich in Selbstmitleid. Dann entdeckt er in einer Mülltonne einen Säugling, und Hans (Herbert Knaup) empfindet ein in seinem Leben lange vergessenes Gefühl: gebraucht zu werden. Bis 21.45, Arte

20.15 SCHINKEN

Das goldene Ufer (D 2015, Christoph Schrewe) Hier sind die Macher der Wanderhure am Werk: Iny Lorentz hat wieder zugeschlagen, es fließen wieder Blut, Schweiß und Tränen. Überraschend ist höchstens die Besetzung: Miriam Stein spielt das arme Mägdelein und Ulrike Folkerts die böse Herrin. Wild! Bis 22.00, 3sat

21.45 DOKUMENTARFILM

Kroos (D 2020, Manfred Oldenburg) Kein deutscher Fußballer hat bisher so viele internationale Titel gewonnen wie Toni Kroos. Während ihn die einen für ein Genie halten, sehen andere in ihm einen Phlegmatiker, der sein Potenzial nicht ausschöpft. Bis 23.35, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Mandela – Stratege, Kämpfer, Revolu­tionär Der Film berichtet von den wesentlichen Stationen seines Kampfes gegen die Apartheid und geht auch der Frage nach, wie die Legendenbildung rund um ihn zustande kam. Um 23.20 folgt die Doku Mandela – Der lange Weg zur Freiheit. Bis 1.35, ORF 2