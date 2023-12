Direktor Kay Voges geht 2025. Wie könnte der Weg fortgesetzt werden – und von wem? Die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember

Das Volkstheater Wien sucht nach einer neuen künstlerischen Leitung nach Kay Voges, der das Haus 2025 verlässt. Collage: der Standard/Seywald, Fotos: Imago, Getty

Das Volkstheater Wien hat ein Spitzenensemble, einen umsichtigen Direktor, ein positiv wahrgenommenes Programm mit international renommierten Namen – und trotzdem steht gerade wieder alles auf Messers Schneide. Denn Kay Voges zieht ab 2025 schon wieder von dannen. Nach nur einer Amtsperiode folgt der künstlerische Leiter dem Ruf nach Köln und entlässt somit das gerade warmgelaufene Theater in eine ungewisse Zukunft.

Wer kann den eingeschlagenen Weg weiterführen? Soll der Kurs überhaupt beibehalten werden? Alles andere wäre absurd. Denn erstmals seit Jahren vermittelt das Volkstheater glaubhaft das Gefühl, dass hier an einem zukunftsträchtigen Theater gebaut wird. Und dass ein neues, auch jüngeres Publikum neugierig geworden ist auf ein popkulturaffines Volkstheater mit fallweise ungeniertem Unterhaltungscharakter. Die Stimmen des Bedauerns waren jedenfalls unüberhörbar, als Voges im August seinen Abgang kundtat.

Teamorientierte Persönlichkeit

Laut der Neuausschreibung des Postens durch die Volkstheater Privatstiftung von Mitte Oktober wird eine "teamorientierte Persönlichkeit" gesucht, "die für ein zeitgenössisches, politisches Theater mit einer unverwechselbaren Handschrift" steht. Roland Geyer, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, weist dabei auf "die außerordentlich erfolgreiche Arbeit des scheidenden Intendanten Kay Voges" hin und die dadurch "gestärkte internationale Strahlkraft des Volkstheaters".

Alles das zusammen klingt offen genug, um Bewerber nicht mit allzu engen Vorgaben abzuschrecken, stellt aber auch ein Bekenntnis zur Weiterführung des von Voges eingeschlagenen Weges dar. Kandidatinnen und Kandidaten können sich noch bis 10. Dezember bewerben.

Großbühne für Junge

Dem Wunsch zur Fortführung schließt sich Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) an. Auf Anfrage des STANDARD sagt sie: "Wesentlich ist, dass sich das Volkstheater auch in Zukunft innerhalb der Theaterlandschaft dieser Stadt als Großbühne positioniert, die neben den Theaterbegeisterten auch ein jüngeres, möglicherweise zunächst theaterferneres Publikum anspricht. Das gelingt Kay Voges gut, insofern wäre es wünschenswert, wenn dieser Weg des Audience-Developments weiterverfolgt wird".

Wer aber könnte dafür infrage kommen? Trotz aller positiven Entwicklungen – neues Publikum, renommierte Auszeichnungen, Einladungen zum Berliner Theatertreffen, gestiegene Abozahlen – bleibt das Haus am Arthur-Schnitzler-Platz ein schwieriges Terrain. Schon der letzte Findungsprozess 2019 war holprig – damals auch wegen der inzwischen weitgehend behobenen Unterdotierung des Theaters.

Zu den damals im Umlauf befindlichen Namen gehörten Irene Girkinger, die nun Landestheaterchefin in Tirol ist, oder die international arbeitende Wiener Regisseurin Sabine Mitterecker. Auch das Werk-X-Duo Ali M. Abdullah und Harald Posch war genannt; Rabenhof-Chef Thomas Gratzer hat abgewinkt.

Nachdrücklich Frauen

Aus dem Feld jener, die bereits Leitungspositionen an renommierten Häusern im deutschsprachigen Raum innehaben bzw. hatten, käme das Duo Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg infrage, die mit der laufenden Spielzeit das Schauspielhaus Zürich verlassen. Nicht ganz freiwillig: Das Leitungsduo ist angetreten, das Theater diverser und jünger zu machen, schließlich aber war es der Stadtpolitik dann "zu woke".

Im Bemühen, den Anteil an Frauen in Leitungspositionen zu erhöhen, lädt die Volkstheater Privatstiftung Frauen nachdrücklich zur Bewerbung ein. Mit gutem Grund, hat sich die Anzahl der weiblich geführten Häuser in Wien doch zuletzt sehr verringert – mit Ausnahme der Volksoper werden alle großen Bühnen von Männern geleitet.

Lilienthal oder Bergmann?

Wer kommt noch infrage? Könnte man den versierten Theatermacher Matthias Lilienthal gewinnen? Oder den hinauskomplementierten Jedermann-Regisseur Michael Sturminger? Eine veritable Kandidatin gäbe die Schauspielchefin aus Karlsruhe ab, Anna Bergmann, die hierzulande durch Inszenierungen am Theater in der Josefstadt bekannt ist. Gemunkelt wird auch, die Leiterin der Münchner Kammerspiele (seit 2020), Barbara Mundel, wäre bereit. Sie kennt die Bedürfnisse des Hauses gut – war sie doch 2019 in der Findungskommission. (Margarete Affenzeller, 1.12.2023)