Frankreichs Rechte gerät in die Defensive, weil ein "Gegenangriff" auf ein Immigrantenviertel in Romans-sur-Isère rechten Hooligans zugeschrieben wird

Crépol, zwischen Lyon und Avignon gelegen, ist eigentlich ein beschauliches Dorf, wie man es überall in Frankreich sehen kann: alte Steinhäuser, ein Kirchturm, dazu auf dem Hügel eine Burgruine; darum herum Eichenwälder und Nussbäume, unter denen die 500 Einwohner im Winter Trüffel suchen.

Die Trauerfeier für Thomas P. erfolgte vergangene Woche unter großer Anteilnahme der regionalen Bevölkerung. AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE

Umso entsetzter verfolgen die Französinnen und Franzosen, was sich in der ländlichen Drôme-Gegend im Süden des Landes seit zwei Wochen abspielt. Der Anfang ist bekannt: Bei einem Dorffest wurde der 16-jährige Thomas P., Spieler des lokalen Rugbyklubs, von einem Unbekannten erstochen; 16 weitere Jugendliche mussten teils schwerverletzt in die Notfallstation gebracht werden.

Wie es dazu kam, bleibt bis heute umstritten. Gemäß einer berichteten Version verlangte eine Gruppe von rund einem Dutzend rund 20-jähriger Männer, die niemand im Dorf kannte, gegen 2 Uhr morgens Einlass in den Festsaal. Vergeblich – offiziell, weil die Party gerade zu Ende ging. Nach anderer Darstellung aber angeblich aus dem Grund, weil es sich bei den jungen Männern um solche aus dem Einwandererviertel der nahegelegenen Stadt Romans-sur-Isère (32.000 Einwohner) gehandelt habe. Rassismus gegen Banlieue-Kids also? Oder doch "antiweißer Rassismus" durch bewaffnete Kleinkriminelle, wie die Rechtspolitikerin Marion Maréchal behauptet?

"Bandenmäßiger Mord"

Sicher ist, dass die Angreifer bewaffnet waren. Die Justiz verfolgt sechs der in der Folge der Tat verhafteten neun Männer wegen "bandenmäßigen Mordes". Die konservative Zeitung "Le Figaro" publizierte nun ihre teils arabisch klingenden Vornamen und berichtete, dass deren Wohnviertel "La Monnaie" am Rand von Romans-sur-Isère von Drogenhändlern beherrscht werde.

Nach einem ersten, friedlichen und betont unpolitischen "Marsch für Thomas" rotteten sich am vergangenen Samstag bei Einbruch der Nacht rund 100 schwarz vermummte Männer, angeblich ultrarechte Hooligans, in Romans-sur-Isère zusammen. Mit Baseballschlägern zogen sie in Richtung des Einwandererviertels und skandierten Parolen wie "Gerechtigkeit für Thomas" oder "Die Straße, Frankreich, gehört uns".

Die Polizei versperrte den Weg, konnte die Zusammenstöße dann aber nicht mehr verhindern: Einwohner des Viertels beschossen die Demonstranten Berichten zufolge mit Feuerwerkraketen, Jugendliche beider Seiten gerieten aneinander. Ein älterer Augenzeuge berichtete der Zeitung "Libération", die Angreifer hätten bald abziehen müssen; einer sei aber hängengeblieben und übel verprügelt worden; fast nackt und blutüberströmt sei er schließlich von der Rettung aufgegriffen worden.

Seither scheint die Polizei die Lage im Griff zu haben. Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, er wolle drei ultrarechte Gruppierungen verbieten. Die wichtigste sei "Division Martel", benannt nach dem fränkischen Hausmeier (Verwalter) Karl Martell, der die aus Spanien vorgestoßenen Mauren im Jahr 732 in der Schlacht von Tours und Poitiers zurückgeschlagen hatte.

Der Trauermarsch für Thomas P. war explizit unpolitisch. Doch danach kam es zu neuerlicher Gewalt. AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE

Im Zuge der "Crépol-Affäre" berichten Lokalblätter nun von einem ähnlichen Angriff im Oktober auf ein Dorffest in Saint-Martin-Petit, südöstlich von Bordeaux. Dabei hätten Männer mit Pistolen gedroht.

Der "Gegenangriff" auf das Immigrantenviertel in Romans-sur-Isère bringt Frankreichs Rechte in die Defensive. Der Präsident der konservativen Partei Les Républicains, Éric Ciotti, sah sich gezwungen, die Attacke zu verurteilen – nachdem die Linke sein langes Schweigen dazu kritisiert hatte.

Die Rechtsnationalistin Marine Le Pen hielt sich ebenfalls zurück. Anfangs versuchte sie, den Tod von Thomas P. für die eigenen politischen Zwecke zu vereinnahmen – nun kritisiert sie die Haltung ihres rechtsextremen Kontrahenten Éric Zemmour. Dessen Anhänger sprechen von einem "Zivilisationskonflikt" und sehen einen "Bürgerkrieg" nahen – eine Sicht, die Le Pen nun als "gefährlich" bezeichnet, weil dies die Franzosen gegeneinander ausspiele und aufwiegle. (Stefan Brändle, 30.11.2023)