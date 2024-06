Er war viele Wochen im Land unterwegs, um sich als neuer SPÖ-Chef seiner Parteibasis vorzustellen und für seine Vision einer sozialdemokratischen Politik zu trommeln. Andreas Babler brennt – wie er in seinen Reden immer wieder mit Verve vorträgt – für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands, die Einführung einer Vermögens- und Erbschaftssteuer, für eine Politik gegen Kinderarmut, ein "Herzensanliegen", wie er sagt. Aber bei aller Umtriebigkeit in seiner Partei ist der SPÖ-Chef außerhalb des roten Umfelds, in der breiteren Öffentlichkeit, seltsam wortkarg geworden.

Andreas Babler in einer Pressekonferenz: "Mit Herz und Hirn Kinderarmut abschaffen". APA/HELMUT FOHRINGER

Babler ist als wichtige Stimme der Opposition im aktuellen politischen Diskurs kaum wahrzunehmen. Hin und wieder eine Pressekonferenz zu geben ist zu wenig, Man erwartet vom SPÖ-Chef unverzügliche, pointierte Analysen und Aussagen zu laufenden gesellschaftspolitischen Diskursen.

Was sagt der rote Vorsitzende etwa zu den Asylfantasien des Kanzlers Karl Nehammer, der wie Großbritannien Migranten nach Ruanda verbringen möchte? Wie beurteilt er heute den europäischen Sky Shield?

Gründe der SPÖ-Stagnation in Umfragen

Warum reagiert Andreas Babler nicht ad hoc auf die rückwärts gewandte wirtschaftspolitische Perspektive der ÖVP, dass Europas – und damit auch Österreichs – Autoindustrie zum "Weltmarktführer bei Verbrennungsmotoren" werden soll? Warum sagt er beim so wichtigen Renaturierungsgesetz nicht klipp und klar, was aus SPÖ-Sicht Sache ist? Was hält der SPÖ-Chef dem radikalen politischen Islam, der immer stärker aufzeigt, entgegen?

Es hat den Anschein, Andreas Babler ist nach all den Monaten als SPÖ-Vorsitzender noch immer nicht ganz in der tagespolitischen Realität angekommen. Was wohl auch die Umfragenstagnation der SPÖ bei 20 bis 22 Prozent miterklärt. Babler wird in der öffentlichen Präsenz dramatisch zulegen müssen, um sein hochgestecktes Ziel, Nummer eins und Kanzler zu werden, zu erreichen. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zur Herbstwahl. (Walter Müller, 2.6.2024)