Hinter den Kulissen: seltene Einblicke in den fragilen Schaffensprozess der Tanzenden und Choreografierenden bei der Probe. Caspar Pfaundler

Wirklich aufschlussreiche Filme über Ballett und modernen Tanz sind extrem selten. Als ein Meister auf diesem Gebiet gilt der US-Amerikaner Charles Atlas (74), der unter anderem mit Merce Cunningham und Yvonne Rainer gearbeitet hat. Er drehte auch mit Karole Armitage, deren Stück Ligeti Essays im Rahmen des Programms "The moon wears a white shirt" in der Volksoper zu sehen ist.

Jetzt ist auch der Österreicher Caspar Pfaundler ins Metier eingestiegen. Ab Freitag präsentiert der 1959 in Innsbruck geborene Regisseur seine bemerkenswerte Tanzdokumentation Just Be There als Kinopremiere im Metro-Kino. Uraufgeführt bei der Diagonale 2022, gibt dieser Film nicht einfach fertige Choreografien wieder, sondern konzentriert sich ganz auf die Höhen und Tiefen in deren Entwicklung.

Im Mittelpunkt stehen das Wiener Staatsballett bei seiner Arbeit an Patrick de Banas Stück Ochiba und das taiwanesische Cloud Gate Dance Theatre, dessen Leiter Cheng Tsung-lung Pfaundler gestattete, die Proben für einige seiner Arbeiten mit der Kamera zu begleiten.

Das Cloud Gate Dance Theatre Caspar Pfaundler

Das Cloud Gate Dance Theatre, gegründet vor genau 50 Jahren von Lin Hwai-min, ist eine der wichtigsten Tanzkompanien im asiatischen Raum. Die Truppe war zuletzt 2018 mit Rice im Festspielhaus St. Pölten und in den 1990ern wiederholt bei Impulstanz zu Gast. Der Deutsche Patrick de Bana hat mit dem Wiener Staatsballett unter anderem Windgames (2013) oder später Marie Antoinette produziert.

Bei Ochiba, das Teil der Nurejew-Gala 2019 in der Staatsoper war, tanzten der damalige Compagnie-Leiter Manuel Legris und die Starballerina Nina Poláková. In Just Be There sind die beiden bei ihrer Arbeit mit de Bana im Studio zu beobachten.

Sichtbare Vertrauensbasis

Selbstverständlich ist das nicht, denn sowohl Tanzende als auch Choreografierende haben in diesen sensiblen und fragilen Schaffensphasen generell nicht gerne Kameras im Raum. Doch Caspar Pfaundler hat es geschafft, das nötige Vertrauen zu allen Beteiligten aufzubauen. So gelingt es ihm, sichtbar zu machen, wie präzise Cheng Tsung-lung vorgeht und wie kompliziert die künstlerische Kommunikation zwischen Legris und de Bana werden konnte.

Der Titel zitiert eine Aufforderung Patrick de Banas an den nach genauen Anweisungen lechzenden französischen Ballettstar Manuel Legris, dieser möge sich in der Probe doch ganz einfach auf seine Präsenz verlassen. Die Anspannung steigt, de Bana verbannt den Filmenden.

Mit Just Be There streift Pfaundler die ewige Debatte darüber, inwieweit ein Erarbeitungsprozess als Teil des Kunstwerks gelten kann. Vor allem aber schält er die Menschen hinter den Tanzfiguren aus den Spiegelungen ihrer üblichen medialen Selbstpräsentation. Dafür beobachtet er sie unverstellt in ihrer künstlerischen Lebenswelt – glücklicherweise ohne Kommentare und Interviews. (Helmut Ploebst, 30.11.2023)