Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

ORF-Stiftungsrat Wofür der ORF sein Milliardenbudget verwendet Stiftungsrat beschloss Finanzplan für 2024 mit neuem ORF-Beitrag von allen

ORF-Aufsichtsgremium Moderationen von ORF-Journalisten beschäftigen Stiftungsrat Diskussion über Nebentätigkeiten wie Nadja Bernhards Moderation bei Interpol-Generalversammlung in Wien

ORF-Beitrag ORF rechnet 2024 mit 714.000 neuen privaten Beitragszahlern 344.000 Beiträge von Unternehmen im kommenden Jahr erwartet. Donnerstag beschließt der Stiftungsrat den ORF-Finanzplan für 2024

Pressefreiheit EU einig über mehr Schutz für Journalisten und Aktivisten vor Klagen Klagen von Lobbyisten, um Kritiker mundtot zu machen, sollen schneller abgewehrt werden. Geplante Regelung betrifft aber nur grenzüberschreitende Fälle

Print Inklusive Plattform "Andererseits" plant Magazin in Leichter Sprache Die erste Ausgabe ist für März geplant. Das Magazin soll über soziale Träger an die Zielgruppe – etwa Menschen mit Behinderungen oder Nicht-Muttersprachler – verteilt werden

Fernsehen Harte Einsparungen im Nachrichtengeschäft der BBC Abteilungsleiterin: "Wir wollen unser Angebot modernisieren."

TV-Tagebuch Highschool-Komödie "Bottoms" auf Amazon Prime: Smells Like Teen Spirit Filmemacherin Emma Seligman stellt mit ihren beiden großartigen Hauptdarstellerinnen Klischees kurzerhand auf den Kopf

TV-Tipps "Oblivion" und "Lachsfischen im Jemen": TV-Tipps für Donnerstag Außerdem eine Reportage über Gefahr durch Bären, ein "Eco Spezial" zu Benkos Fall und "Stöckl"

Fernsehserie "Sex and the City"-Erfinderin arbeitet an Datingshow "Is There Still Sex in the City?" begleitet vier Frauen in ihren Fünfzigern auf ein Schloss. Das Konzept wurde von Candace Bushnell entwickelt

1930-2023 "Sex and the City" oder "Cheers": Frances Sternhagen mit 93 gestorben Die US-amerikanische Schauspielerin stand gemeinsam mit Sean Connery, Michael Douglas und Diane Keaton vor der Kamera

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!