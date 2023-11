Tausende bei Ukraine- und Iran-Demo in Köln (Archivbild vom 5.11.2023). IMAGO/aal.photo

Teheran – Der bekannte iranische Rapper Toomaj Salehi ist rund eineinhalb Wochen nach seiner Freilassung erneut festgenommen worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Isna am Donnerstag. Demnach wird dem 32-Jährigen nun unter anderem vorgeworfen, "falsche Behauptungen" über den Staat verbreitet zu haben.

Salehi hatte nach seiner Freilassung Mitte November im Internet ein Video veröffentlicht, in dem er schwere Vorwürfe gegen die iranische Justiz erhebt. So soll er während seiner Haft gefoltert worden sein. Er habe Beschwerde bei der Gefängnisleitung eingelegt, sagte er.

Salehi war schon während der Protestwelle im Herbst 2022 festgenommen und zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach der Freilassung hieß es, er könne auf eine Begnadigung hoffen.

Der Rapper hatte in der Vergangenheit mit seinen kritischen Texten soziale und politische Missstände in dem Land angeprangert. In sozialen Medien solidarisierte er sich im Vorjahr früh mit den Demonstranten, die gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem protestierten. Bereits ein Jahr zuvor war Salehi festgenommen worden, kam aber auch damals auf Kaution frei. (APA, red, 30.11.2023)