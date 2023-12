Auf Tiktok schminken sich junge Menschen seit einiger Zeit maskenhafte Gesichter. Screenshot @makeupbyevelin

Gesichter wirken maskenhaft, Münder werden verzerrt, Pupillen starren wie bei einer Puppe ins Leere. Der Beautytrend "Uncanny Valley" hinterlässt Schaudern. Und ist gerade deshalb auf der Plattform Tiktok enorm angesagt. In Zahlen übersetzt heißt das: Videos mit dem Hashtag #UncannyValleyMakeup wurden über 175 Millionen Mal aufgerufen.

Was die Tutorials, in denen Userinnen und User sich ein Grusel-Make-up auflegen, mithilfe dunkler Lidschatten ihre Augen größer erscheinen lassen oder mit schwarzen Liplinern die Münder vergrößern, außerdem auszeichnet? Der kreative Zugang – auch wenn sich viele Videos ähneln. Etliche werden mit dem auf Tiktok populären Intro des Songs "Brutus" der Musikerin The Buttress unterlegt. Und so manches Video möchte man im Dunkeln nicht unbedingt bis zum Schluss ansehen.

Was mit "Uncanny Valley", auf Deutsch "das unheimliche Tal", überhaupt gemeint ist? Der Begriff stammt aus der Roboterforschung. So wird das seltsame Gefühl genannt, das menschenähnliche virtuelle Wesen wie Roboter oder KI-generierte Bilder von Menschen auslösen können. Neu ist die Bezeichnung, die man heute auch im Cambridge Dictionary findet, aber nicht.

Der japanische Robotiker Masahiro Mori hat sie in den 1970ern in einem Aufsatz ins Spiel gebracht. Der Wissenschafter stellte damals die Hypothese auf, dass Roboter, je menschlicher sie erschienen, umso intensivere Gruselgefühle auslösten. Im Jahr 2019 erschien eine Studie, die diese These unterstützte. Bei nahezu perfekter Ähnlichkeit lösen sich diese Gefühle wieder auf.

HRP-4C (Miim) Is Female humanoid Robot Can Sing Walk & Dance So Well.

HRP-4C (Miim) is Feminine humanoid Robot Can Sing Walk & Dance So Well. Inventions World

Mori sprach sich nicht nur in den 1970er-Jahren, sondern auch noch vierzig Jahre später gegen die Entwicklung lebensecht wirkender Roboter wie den weiblich gelesenen Roboter HRP-4C aus, der 2009 von einer japanischen Forschungseinrichtung entwickelt worden war. Auch bei Filmfiguren können zu menschenähnliche Animationen nach hinten losgehen: Bei einer Testvorführung des Films "Shrek" begannen Kinder zu weinen, der Film "Polarexpress" wurde aus ähnlichen Gründen zu einem Flop.

Die Tiktoker und Tiktokerinnen hingegen nähern sich dem "Uncanny Valley"-Effekt von der anderen Seite: Mithilfe von Make-up schminken sie sich "roboterhafte" Züge. Der Trend ging viral und begründete ein eigenes Genre. In Zeiten, in denen von der künstlichen Intelligenz (KI) generierte Bilder des Menschen das Internet fluten, ist der Hype verständlich. Hinsichtlich ihrer Kreativität knüpfen die "Uncanny Valley"-Videos zudem an die vielen Make-up-Tutorials an, die seit Mitte der Nullerjahre in den sozialen Netzwerken kursieren.

Die Annäherung an den "Uncanny Valley"-Effekt via Pinsel und Farbe ist allerdings kein neues Phänomen, im Gegenteil. Mit Make-up artifizielle Effekte zu erzielen, habe Tradition, erklärte unlängst der zu künstlicher Intelligenz forschende Wissenschafter Carl Strathearnum gegenüber "Dazed Digital". Ein Beispiel dafür seien die porzellanweiß geschminkten Geishas.

Völlig unkritisch wird der Trend allerdings nicht hingenommen. So weist die New Yorker Tiktokerin Abby Shaffer darauf hin, dass ihre tägliche Schönheitsroutine den Techniken des "Uncanny Valley"-Beautylooks ähnele. Shaffer, die an Alopezie erkrankt ist, malt sich beispielsweise regelmäßig ihre nicht vorhandenen Augenbrauen auf. Dass Haarlosigkeit als "unheimlich" gelte, verärgere sie, erklärt die New Yorkerin "Dazed Digital". Dieser Einwand? Durchaus berechtigt. (feld, 2.12.2023)