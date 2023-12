Edition Zukunft Klimafragen Was beim Klimagipfel in Dubai auf dem Spiel steht

Der Weltklimagipfel in Dubai hat am Donnerstag vielversprechend gestartet: Gleich am ersten Tag ist den Verhandlungsteams die Einigung auf den Loss-and-Damage-Fonds gelungen. Auch haben Deutschland sowie das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, zusammen bereits 200 Millionen US-Dollar zugesagt. Die großen Debatten stehen aber noch an.

Sultan Ahmed Al Jaber leitet die Klimakonferenz in Dubai. IMAGO/Beata Zawrzel

Neben der Finanzierung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Klimaschäden stehen in den kommenden zwei Wochen unter anderem auch ein Ausstieg aus fossilen Energieträgern, eine globale Bestandsaufnahme und eine Verdreifachung des Outputs erneuerbarer Energien auf der Agenda. Im Podcast spricht Helmut Hojesky, der Österreich bisher auf allen Klimakonferenzen vertreten hat, über die Hintergründe, Hoffnungen und Herausforderungen des Klimagipfels – und darüber, ob die Konferenz in Dubai mit einem Ölmanager als Präsidenten überhaupt ernst zu nehmen ist. (red, 1.12.2023)

