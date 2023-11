Raf Camora (re.) ist der am meistgestreamte heimische Musiker. Copyright Karl Schöndorfer TOPP

Taylor Swift wird es verkraften. Zwar wurden die täglichen Weltrekorde der US-Sängerin um jenen ergänzt, dass sie 2023 die meistgestreamte Künstlerin des Planeten ist, aber das wusste sie schon länger. Doch in Österreich musste sie sich einem Lokalmatador geschlagen geben: Raf Camora. Selbst das ist kein Einzelschicksal, denn wenn die weltführende Musikstreamingplattform Spotify zu Jahresende ihre Charts veröffentlicht, gehen diese runter bis in die Regionalligen. In Leipzig war zett Be Otto Waalkes mit Friesenjung ganz vorn.

Für Raf Camora ist die Nachricht ebenfalls keine, die den Ferrari erschüttert. Schließlich ist der 39-jährige Wiener hierzulande seit Jahren Streamingkaiser, was sogar die altehrwürdigen Austria-Top-40-Charts in Verlegenheit brachte. Denn die belegt er stets bleischwer mit Platzierungen – ohne dass je von ihm ein Pieps im Radio laufen würde. Radio? Das braucht der Rafi längst nicht mehr.

RAF Camora x Ski Aggu – Liebe Grüsse

RAF Camora

Der in der Schweiz als Raphael Ragucci geborene Musiker hat seine Kundschaft am Handy und in der Großraumdisco. Seine Musik ist ein Mix aus Klingeltonschlager, Dicke-Hose-Sprechgesang und Rhythmen, die die Software ausspuckt, wenn Häusl-House und Auto-Tune ins Suchfeld eingegeben wird. Aktuell sampelt er auf der Single Liebe Grüße Haddaways What Is Love im Geist der Micky Maus. Es könnte aber auch eine wenig begabte KI dahinterstecken, was weiß man? Hauptsache, es wummert im Boliden.

Seit 2009 hat er neun Studioalben veröffentlicht. Zehn Jahre nach seinem Debüt kündigte er an, aufhören zu wollen, kehrte aber 2021 mit den Alben Zukunft und Zukunft II gleich als Doppelbelastung zurück. Für diese Wiederauferstehung ließ er am Wiener Westbahnhof ein Banner über einen Häuserblock spannen, auf dem "Raf Camora lebt" stand. Klotzen statt kleckern, Oida. Zumal in der Nachbarschaft, denn Rafi ist Bewohner des 15. Bezirks, und bei seiner Kunstfigur gehört Revierpinklen im Home-Turf natürlich dazu.

Zuletzt wurde er untreu und wanderte kurz in die Brigittenau aus, um in der Waschstraße einer Tankstelle ein urgeiles Video für Liebe Grüsse zu drehen. Hunderte Fans reisten an, die Polizei ebenso. Denn immer, wenn Raf Camora auftaucht, gibt es Auflauf. So wie bei Spotify. Nun ist es also wieder einmal amtlich: Raf Camora ist der Oberströmer im österreichischen Internetz. (Karl Fluch, 30.11.2023)