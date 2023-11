Mit nur zwei Nachladern waren die Österreicher besser als alle anderen. IMAGO/Pontus Lundahl/TT

Östersund - Österreichs Biathlon-Staffel der Männer hat beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund zu überzeugen vermocht. David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Patrick Jakob klassierten sich am Donnerstag hinter dem überlegenen Sieger Norwegen, Frankreich und Deutschland als gute Vierte. Schlussläufer Jakob verteidigte im Zielsprint das Resultat gegen den herannahenden Südtiroler Lukas Hofer. Norwegen hatte sich bereits am Vortag den Staffel-Sieg bei den Frauen gesichert.

Die Österreicher überzeugten über die 4 x 7,5 km vor allem am Schießstand. In acht Schießen schrieb das rot-weiß-rote Quartett nur zwei Nachlader an und war damit das treffsicherste Team. Eder ging nach seinen Serien zweimal als Führender in die Loipe, Norwegen, Deutschland und Frankreich blieben aber immer in Reichweite. Für die Favoriten und späteren Sieger legte Johannes Thingnes Bö als dritter Mann die Weichen zum Sieg. Frankreich lag am Ende 20,6 Sekunden hinter Norwegen, Deutschland fehlten 50,5 Sekunden. Österreich landete 1:44,5 Minuten hinter den Siegern. (APA, 30.11.2023)

Biathlon-Weltcup in Östersund vom Donnerstag - Männer, Staffel (4 x 7,5 km):

1. Norwegen 1:14:28,4 Std. (0 Strafrunden/7 Nachlader)

2. Frankreich +20,6 Sek. (0/11)

3. Deutschland +50,5 (1/16)

4. Österreich (David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner, Patrick Jakob) +1:44,5 Min (0/2)

5. Italien +1:45,0 (0/16)