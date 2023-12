Soll der CO2-Ausstoß in den eigenen vier Wänden reduziert werden, geht es oft ums Heizen. Es kann aber auch in anderen Bereichen angesetzt werden

In Österreich wird Wärme immer noch zu 60 Prozent aus fossilen Energieträgern gewonnen. IMAGO/Christian Ohde

Heizen ist für den Großteil des CO2-Ausstoßes privater Haushalte verantwortlich. In Österreich wird Wärme immer noch zu 60 Prozent aus fossilen Energieträgern gewonnen. Damit ergibt sich hier großes Potenzial für den Klimaschutz. Doch der verpflichtende Ausstieg aus Gasheizungen wurde erst kürzlich von der Regierung verworfen. Welche Alternativen es gibt, um klimafreundlicher zu heizen? Und welche anderen Bereiche des Wohnens kann man beeinflussen, um das eigene Zuhause klimafit zu machen?

Heizungstausch und Heizkosten sparen

Heizen mit Öl und Gas schadet dem Klima. Bis 2040 soll damit Schluss sein. 840.000 Gas-, 500.000 Öl- und 80.000 Kohle- beziehungsweise Koksheizungen gibt es Stand jetzt noch in Österreich. Wie der Ausstieg gelingen soll, ist im Erneuerbare-Wärme-Gesetz der Regierung geregelt. Es wurde kürzlich beschlossen und sieht, anders als viele in der Branche erwartet haben, keinen verpflichtenden Ausstieg vor. Stattdessen werden Förderungen als Anreize gesetzt. Kritiker bezweifeln jedoch, dass auf diese Weise der Umstieg bis 2040 gelingen wird. Zudem gibt es in Österreich einen regelrechten Förderdschungel und keine einheitliche Anlaufstelle für die finanziellen Unterstützungen von Bund, Ländern und Gemeinden.

Wer es selbst in der Hand hat, weil er oder sie im Einfamilienhaus wohnt und sein oder ihr Heizsystem umrüsten will, entscheidet sich mit einer Wärmepumpe für die klimafreundlichste Alternative und bekommt dafür je nach Bundesland bis zu 20.000 Euro Förderung. Am effektivsten und sinnvollsten sind Wärmepumpen in Kombination mit einer Fußbodenheizung sowie einer Photovoltaikanlage. Auch Pellets- oder Stückholzheizungen sind in Österreich begehrt und gelten als nachhaltig. Das Verbrennen von Holz setzt allerdings CO2 in die Atmosphäre frei. Wissenschafter und Umweltschutzorganisationen halten das Heizen mit Holz daher für problematisch.

Wer Heizkosten sparen will, sollte die Heizkörper entlüften, keine großen Möbel davorstellen, richtig lüften und nachts die Heizung herunterdrehen sowie Rollläden und Vorhänge schließen.

Dämmen

Alles Umrüsten des Heizsystems bringt nichts, wenn die Gebäudehülle nicht entsprechend gedämmt ist. Energieexperten kritisieren immer wieder, dass die Umstellung des Heizsystems zu sehr im Fokus stehe und die Sanierung der Bestandsgebäude nicht genug propagiert werde. Weil durch eine Sanierung der Heizwärmebedarf sinkt, sollte sie immer der erste Schritt sein. Besonders wichtig ist es, die oberste und die unterste Geschoßdecke zu dämmen, auch neue Fenster können sinnvoll sein. Auch hierfür gibt es Förderungen.

Strom sparen

Die größten Stromfresser im Haushalt sind Trockner und Klimageräte. Wer kann, sollte darauf verzichten. Bei allen Geräten wird empfohlen, auf eine hohe Energieeffizienzklasse zu achten. Jene, die nicht gebraucht werden, sollten komplett vom Netz genommen werden. Auch bei der Beleuchtung lässt sich sparen, LEDs sind sparsamer als Glühbirnen. Generell gilt, dass Ökostrom aus erneuerbaren Quellen kommt, während herkömmlicher oft mit Gas hergestellt wird.

Warmwasser sparen

Rund elf Prozent des Energieverbrauchs in einem Haushalt gehen auf die Warmwasserbereitung zurück. Wer hier sparen will, sollte auf Vollbäder verzichten, kürzer duschen und das warme Wasser nur dann aufdrehen, wenn es wirklich gebraucht wird. Wer die Möglichkeit hat, kann mit Solaranlagen die Warmwassererzeugung unterstützen.

Sanieren, Leerstände, Bodenverbrauch

Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die den Wohnsektor in Österreich insgesamt klimafreundlicher gestalten können. Raum und Boden zu sparen ist eine davon. In Österreich gibt es zahlreich gewidmetes Bauland, das nicht genutzt wird, ebenso wie Leerstände, und auch in Einfamilienhäusern gibt es viele ungenutzte Zimmer. Hier bräuchte es Maßnahmen der Politik, um Sanierungen und die Nutzung von Leerständen attraktiver zu machen. Eine Forderung ist etwa, für Bauten auf der grünen Wiese keine Wohnbauförderung mehr zu vergeben.

Wer selbst ein Haus baut, sollte nur so viel Wohnraum errichten, wie unbedingt nötig ist. Auch beim Material lässt sich ansetzen: Wer neu baut oder saniert, sollte nachwachsende Rohstoffe wie Holz verwenden. Auch die Mobilität ist ein Faktor: Wer weit vom Schuss lebt, braucht eines oder gar mehrere Autos für die täglichen Wege. Auch das ist wenig klimafreundlich. (Bernadette Redl, 1.12.2023)