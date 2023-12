Ein Bewohner vor seinem "Earthship" in Orania (Südafrika). APA/AFP/MARCO LONGARI

1969 tritt Neil Armstrong als erster Mensch auf den hellen Staub der Mondoberfläche. Unter den Millionen, die seinen Schritt von der Erde aus mitverfolgen, ist auch der junge Architekt Michael E. Reynolds. Er ist fasziniert vom perfekt durchdachten Aufbau des Raumschiffs: Es hat alles an Bord, was die Insassen zum Leben brauchen, und trotzdem kein Gramm Ballast. Alles ist durchdacht und wiederverwendbar. Reynolds will diese Autarkie auf die Erde holen – und erträumt das Earthship.

In der Wüste von New Mexico entstehen die ersten Gebäude. An drei Seiten sind sie geschlossen, mit Wänden aus alten Autoreifen und gestampfter Erde. Die Südfassade ist vollständig verglast. Sonnenwärme wird in den dicken Wänden gespeichert, weswegen ein Earthship ganz ohne Heizung auskommt. Regenwasser fließt vom Dach in Zisternen und später aus dem Hahn. Danach wird es durch Pflanzenbeete im Haus geleitet, bevor es zum Schluss zum Spülen der Toilette verwendet wird. Der Strom kommt über Solar- oder Windkraft. Heute gibt es auf der ganzen Welt mehrere tausend Earthships. Was Neil Armstrong von ihnen hielt, ist uns nicht bekannt. (Ricarda Opis, 1.12.2023)