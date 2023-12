Anstatt einer Blockierung wird die Werbung einfach schneller abgespielt und der Ton abgeschaltet. Das Projekt sorgte auch für Kontroversen in der Developer-Community

Mit dem Vorgehen gegen Werbeblocker hatte Googles Videoplattform Youtube keine Beliebtheitspunkte gesammelt. REUTERS

Seit Anfang Oktober geht Googles Videoplattform Youtube verstärkt gegen die Nutzung von Werbeblockern vor, Nutzer sollen diese entweder deinstallieren oder ein kostenpflichtiges Premium-Abo abschließen, um auf der Plattform weiterhin Videos schauen zu können. Dies hatte dazu geführt, dass das Publikum zu experimentieren begann und verschiede Adblocker deinstallierte, um anschließend andere zu installieren.

Das IT-Fachmedium "Golem.de" berichtet nun über eine Erweiterung für den Browser Chrome, welche sich an einer anderen Herangehensweise versucht: Beim Add-on Ad Speedup wird die Werbung nicht blockiert, sondern einfach um den Faktor 16 schneller abspielt. Außerdem wird die Werbung automatisch stummgeschaltet. An Stellen, an denen Youtube das Überspringen eines Werbespots erlaubt, soll das Plug-in von dieser Funktion automatisch Gebrauch machen.

Die Videos, die man eigentlich sehen möchte, werden weiterhin in der normalen Geschwindigkeit und mit eingeschaltetem Ton abgespielt. In einem kurzen Test stellte DER STANDARD fest, dass sich das Plug-in nicht nur problemlos installieren lässt und anschließend nicht mehr weiter konfiguriert werden muss, es funktioniert auch einwandfrei: Von den diversen Pre-Roll-Ads war nicht mehr viel zu sehen.

Kritik

Beachtlich ist aber auch, dass die Entwicklung und Veröffentlichung des besagten Plug-ins in der Developer-Community für Aufsehen gesorgt haben dürften. So schreibt ein anderer Entwickler auf der Plattform Github, dass er eine simple und kostenlose Chrome-Extension namens Ad Accelerator geschrieben und diese als Open-Source-Code zur Verfügung gestellt habe. Wenige Tage später habe der Entwickler von Ad Speedup den Code kopiert und als seine eigene Entwicklung im Chrome Store veröffentlicht.

Der Autor von Ad Speedup schreibt wiederum in einem mittlerweile gelöschten Reddit-Posting, dass er sein eigenes Plug-in nach diversen Online-Anfeindungen nun selbst unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung stelle. Ad Accelerator wird im Store mit 4,9 Sternen bewertet und kommt auf 5.000 User, bei Ad Speedup sind es 4,8 Sterne und 60.000 User. (stm, 30.11.2023)