Die Chefverhandler auf Gewerkschaftsseite Reinhold Binder (PRO-GE, 3.v.r.) und Karl Dürtscher (GPA, 2.v.r.) sowie die Chefverhandler des Fachverbandes Metalltechnische Industrie Johannes Collini (3.v.l.) und Stefan Ehrlich-Adám (2.v.l.). APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite haben am Donnerstagabend in den Verhandlungen über den Kollektivvertrag der Metaller eine Grundsatzeinigung erzielt. Rückwirkend für November sollen die Löhne und Gehälter in der Metalltechnischen Industrie um 10 Prozent steigen, maximal jedoch um 400 Euro im Monat. Das bedeute für die Bediensteten durchschnittlich ein Plus von 8,6 Prozent, heißt es in einer Aussendung des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie (FMTI). (red, 30.11.2023)