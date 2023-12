Nahost Kinder im Gazastreifen: Schule auf dem Hof

Tarek al-Ennabi ist Englischlehrer. Normalerweise unterrichtet der Palästinenser an einer Schule in Gaza-Stadt, die von der Uno betrieben wird. Jetzt ist der Unterricht nur noch im Freien möglich. "Sie lernen Englisch, damit sie in der Welt gehört werden", sagt der 25-Jährige