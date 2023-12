Der rumänische Bub war laut Medienberichten mit seiner Schulklasse auf Exkursion in Österreich und wurde am Freitagmorgen leblos gefunden

Wiener Neudorf – In Wiener Neudorf im Bezirk Mödling ist am Freitag in den Morgenstunden ein Bub aus dem Fenster eines Hotels gestürzt und gestorben. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte einen Onlinebericht des "Kurier". Der Unmündige stamme aus Rumänien. Die Ermittlungen dauerten an.

Laut "Kurier" war der Bub 13 Jahre alt. Er soll mit einer Schulklasse auf Österreich-Ausflug gewesen und aus fast zehn Meter Höhe gestürzt sein. Trotz Reanimationsversuchen soll der Junge noch vor Ort gestorben sein. (APA, 1.1.2.2023)