Untersuchungshaft für Alsu Kurmasheva wurde verlängert. Foto: IMAGO/Yegor Aleyev

Kasan - Die in Russland festgenommene US-russische Journalistin Alsu Kurmasheva bleibt weiter in Gewahrsam. Ein Gericht in der Stadt Kasan verlängerte am Freitag die Untersuchungshaft für die Mitarbeiterin des von den USA finanzierten Senders Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) bis 5. Februar. Das berichtete ein Reuters-Mitarbeiter aus dem Gerichtssaal. Kurmasheva wird vorgeworfen, sich nicht als "ausländische Agentin" registriert zu haben, als sie im Mai in Russland einreiste.

Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu fünf Jahre Haft. Als "ausländische Agenten" werden in Russland Personen bezeichnet, die nach Einschätzung der dortigen Behörden mit finanzieller Unterstützung aus dem Ausland politisch aktiv sind.

Unterwegs in Privatangelegenheit

Die ansonsten in Prag lebende Kurmasheva war nach Angaben ihres Senders am 20. Mai wegen eines familiären Notfalls nach Russland gereist. Als sie das Land am 2. Juni wieder verlassen wollte und am Flughafen von Kasan auf ihren Rückflug wartete, seien die beiden Pässe der 47-Jährigen beschlagnahmt worden. Russischen Gerichtsunterlagen zufolge wurde gegen Kurmasheva am 11. Oktober eine Geldstrafe verhängt, weil sie ihren US-Pass nicht bei den Behörden registriert haben soll. Am 18. Oktober wurde sie demnach angeklagt, weil sie sich nicht als "ausländische Agentin" registriert habe.

Erst am Dienstag hatte ein Moskauer Gericht die Untersuchungshaft des US-Journalisten Evan Gershkovich, dem Spionage vorgeworfen wird, abermals verlängert. Sie gilt nun weitere zwei Monate bis zum 30. Jänner. Gershkovich war am 29. März in Jekaterinburg im Ural vom Inlandsgeheimdienst FSB festgenommen worden. Der Reporter des "Wall Street Journal" soll laut den Anschuldigungen Staatsgeheimnisse über einen militärisch-industriellen Komplex gesammelt haben. Erst im August war die U-Haft um drei Monate verlängert worden. Gershkovich drohen bis zu 20 Jahre Haft. Er bestreitet die Vorwürfe. (APA, Reuters, 1.12.2023)