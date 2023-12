Der Remote-Viewer Bernd Gloggnitzer kann mit Intuition so gut wie alles vorhersehen – sieht man von den Lottozahlen der kommenden Woche ab

In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Warum der Mann nicht Lotto spielt, kann mir keiner erklären. Denn er erzählt in einer Art Youtube-Tutorial: "Ich kann Informationen aus der Zukunft abfragen oder Informationen oder wo sich Dinge befinden." Gloggnitzer ist Remote-Viewer (also eine Art Fernseher oder Hellseher) und bildet in seiner Remote Viewing School in Ternitz auch Hell- und Fernseher aus und vermutlich den einen oder anderen Maschinenbauingenieur: "Ich kann auch Informationen abfragen, wie ich eine Maschine entwickeln soll."

Warum der Hellseher nicht Lotto spielt, ist nicht ganz nachvollziehbar. imago images/Sven Simon

Wie darf sich der Normalsterbliche, der ohne die Gabe der Hellsichtigkeit durchs Leben stolpert, das Gewerbe Gloggnitzers vorstellen? Gloggnitzer arbeitet so ähnlich wie ein Unternehmensberater. "Wir bekommen von einem Unternehmen eine Anfrage, sollen sie ein anderes Unternehmen kaufen, sollen wir ein Produkt auf den Markt bringen?" Gloggnitzer und sein Team schauen dann sehr angestrengt in die Zukunft, erzählen dem Klienten, was sie sehen, und bekommen dafür Geld.

Leider erfahren wir bei Gloggnitzer nicht, ob René Benko bei Fragen zu anstehenden Immobilieninvestments auch mal vorbeigeschaut hat. Aber man muss gar kein millionenschwerer Tycoon sein, um sein Business auf die stabilen Beine des Remote-Viewings zu stellen. 498 Euro kostet das Basispaket für Unternehmer, und dabei darf man gleich zehn Fragen an Gloggnitzers Manufaktur stellen. Innert fünf Werktagen wird die Sache bearbeitet – von zumindest zwei Remote-Viewern.

Personal wird gesucht

Ein toller Beruf. Auf der Website finden wir auch eine Stellenanzeige für Hellseher. "Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort ausgebildete RemoteViewer/innen, ausgebildete Fernwahrnehmer/innen und natürlich begabte Medien." Begabung muss natürlich sein, Hinz und Kunz können vom AMS nicht in das Unternehmen geschickt werden. Genauer gesagt: 75 Prozent Erfolgsquote sollte man beim Schauen in die Zukunft schon nachweisen können, um bei Herrn Gloggnitzer ins Team rücken zu dürfen. Beim Gehalt wird nicht gekleckert in dem Inserat: "Abhängig von der Qualität und der abgegebenen Recherche ist ein Verdienst von bis zu 92.000 Euro möglich (basierend auf zwei Recherchen pro Tag, fünf Tage die Woche)." Selbstverständlich ist Homeoffice möglich.

Ein kleiner Tipp der Stiftung Gurutest für Bewerberinnen und Bewerber: Wer 75 Prozent intuitive Vorhersehenskraft besitzt, der muss sich nicht in der Remote Viewing School in Ternitz ein Burn-out holen. Der setzt sich im Casino Baden an den ganz großen Tisch mit ein paar Jetons und hat seine Gaudi mit der Spielbank.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★☆

Schwiegermuttergeschenk-Tauglichkeitsfaktor: ★☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 9.12.2023)