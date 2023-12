Streik Warnstreiks im Handel: "Viele können ihren Alltag nicht mehr finanzieren"

Am Freitag war der zweite Tag der Streiks für höhere Lohnabschlüsse im Handel. Auch beim Billa Plus an der Wiener Triester Straße hatte sich eine kleine Gruppe von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen eingefunden, um für eine bessere Bezahlung zu kämpfen