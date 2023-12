Eigentum ist für viele Menschen in den vergangenen Jahren in weite Ferne gerückt. Zu den ohnehin schon sehr hohen Preisen in Ballungsräumen sind gestiegene Zinsen und eine Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien als Hürden hinzugekommen. Ideen, wie sich der Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses erleichtern ließe, lägen genügend auf dem Tisch. Welche dieser Maßnahmen sinnvoll wären – und welche nicht. Ein Überblick.

Auf dem Weg zum Eigentum gibt es viele Hürden. Getty Images

1. Kreditregeln

Im Sommer des Vorjahres wurden die Kreditvergaberichtlinien geändert. Seither müssen Banken deutlich strenger sein: Es braucht ­mindestens 20 Prozent an Eigenmitteln, die monatlichen Raten dürfen nur noch maximal 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens ausmachen und die Laufzeit 35 Jahre nicht überschreiten. Schon seit dem Inkrafttreten dieser sogenannten KIM-VO sprechen sich ­Banken, aber auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker sowie Fachleute für eine Erleichterung aus, damit das Kreditgeschäft wieder anspringt und Eigentum für mehr Menschen in den Bereich des Möglichen rückt. Und demnächst könnte es möglicherweise zu kleinen Erleichterungen kommen. Am 11. Dezember tagt, wie berichtet, das Finanzmarktstabilitätsgremium, eventuell wird es hier um Änderungen bei den Ausnahmekontingenten und bei den Ausnahmeregelungen generell gehen.

2. Grunderwerbsteuer

Die Kaufnebenkosten machen mit rund zehn Prozent einen ordentlichen Brocken beim ­Immobilienkauf aus. 3,5 Prozent des Kaufpreises müssen zum Beispiel als Grunderwerbsteuer entrichtet werden – 1,1 Prozent sind für die Grundbucheintragung fällig. Die Grunderwerbsteuer wird von der Politik immer wieder aufs Tapet gehoben – zuletzt im Frühjahr von der ÖVP, die sich ein Streichen der Grunderwerbsteuer beim Erwerb des ersten Eigenheims wünscht. Bis zu 25.000 Euro Ersparnis würde das in Kombination mit einer Streichung der Grundbuchgebühr bei einer 75-Quadratmeter-Wohnung bedeuten, rechnete der Thinktank Neos Lab im Vorjahr durch – also nicht nichts.

3. Baurecht

Die teuren Grundstücke in Ballungsräumen waren zuletzt einer der ganz großen Preis­treiber am Immobilienmarkt. Als Antwort ­darauf wird gern das Baurechtseigentum ins Spiel gebracht, bei dem man einen Anteil an einem Gebäude erwirbt, das dazugehörige Grundstück aber nur pachtet, in der Regel für 100 Jahre. Man spart sich also den Kauf des Grundstücks, muss dafür aber monatlich einen Bauzins bezahlen, bei dem sich auch einiges zusammenläppert. ­Darüber, wie viel Geld man sich letztendlich spart, scheiden sich die Geister. Zu Schnäppchen werden Wohnungen dadurch aber in der Regel auch nicht – und die eine oder andere rechtliche Frage gibt es obendrein.

4. Wohnformen

Einfamilienhaus mit Garten – so lässt sich der Wohntraum der Österreicherinnen und Österreicher seit vielen Jahrzehnten zusammen­fassen. Nur ist das für viele Menschen nicht mehr leistbar. Darum braucht es auch auf dem Land Alternativen zum teuren Einfamilienhaus – etwa in Form von Atrium- oder Reihen­häusern oder gut durchdachten Mehrparteienhäusern mit Freiflächen. Eine weitere Möglichkeit wären Baugruppenprojekte – eigentlich ein Stadtphänomen, das es immer öfter aber auch auf dem Land gibt. Eine Baugruppe plant und baut gemeinsam – so lassen sich nicht nur gewisse Kosten, sondern auch die Sorgen von Häuslbauern auf mehrere Schultern aufteilen.

5. Leerstand

Eines ist klar: Bestehende Wohnungen zu ­mobilisieren ist weitaus günstiger, als neue zu bauen. Doch der Druck, diese auf den Markt zu bringen, ist derzeit gering – die Leerstands­abgaben, die es in Salzburg, der Steiermark und Tirol bereits gibt, tun Eigentümern nicht weh, und es gibt viele Ausnahmen. Eine ­größere Schlagkraft hätte eine bundesweite Leerstandsabgabe, bei der auch saftigere Summen verlangt werden könnten. Dass eine solche kommt, gilt aber als unwahrscheinlich. Auch weil niemand so genau weiß, wie groß das Leerstandsproblem in Österreich überhaupt ist. Laut Statistik ­Austria gibt es in 650.000 Wohnungen ­zumindest keine Meldung.

6. Förderungen

Beim geförderten Wohnbau denkt man hierzulande sofort an Mietwohnungen. Es gibt aber auch das kleine Segment des geförderten ­Soforteigentums. In Wien wurde das Modell lange nicht verfolgt, seit einiger Zeit wird es aber wieder mehr forciert – etwa beim Projekt "Leben am langen Felde" auf den ehemaligen Hrachowina-Gründen in der Donaustadt. ­Deutlich günstiger als das freifinanzierte Eigentum fällt die geförderte Variante allerdings auch wieder nicht aus – in Wien hat man aber, wenn man die notwendigen Kriterien in puncto Höchsteinkommensgrenze und Wohnbedarf erfüllt, den Anspruch auf ein günstiges Eigenmittelersatzdarlehen.

7. Neubau

Dort, wo viel gebaut wird, wächst das Angebot – und damit sinken die Preise. Logisch, oder? Derzeit ist die Neubauproduktion allerdings rückläufig. Wo möglich, werden Baustarts nach hinten geschoben und auf bessere Zeiten gehofft. Manche Fachleute befürchten angesichts dessen, dass die Preise in den kommenden Jahren steigen könnten. Schon möglich, allerdings dürfte der Einbruch bei der Wohnungsproduktion auch nicht so dramatisch ausfallen wie von vielen befürchtet. Ab 2025 könnte wieder mehr gebaut werden. Und dass die Logik – mehr Neubau, sinkende Preise – nicht immer stimmt, haben die letzten Jahre gezeigt, in denen so viel gebaut wurde wie nie. (Franziska Zoidl, 3.12.2023)