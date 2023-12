Damit würde Microsoft die Reichweite seines Spiele-Abos deutlich erhöhen. Das Vorhaben könnte aber am Widerstand der Konkurrenz scheitern

Nach der Vorstellung von Microsoft können Gamepass-Spiele künftig auch auf der Nintendo Switch gespielt werden. Reuters/Pollard

Das Ziel Microsofts ist es, das hauseigene Spiele-Abo Gamepass auf möglichst vielen Bildschirmen verfügbar zu machen – und das schließt auch die Konkurrenzkonsolen der Marken Playstation und Switch mit ein, wie das Fachmedium "Gamespot" mit Bezug auf einen Vortrag von Xbox-CFO Tim Stuart auf dem Wells Fargo TMT Summit berichtet.

"Es ist eine Veränderung in unserer Strategie. Ich kündige hier nichts groß an, aber unsere Mission ist es, unsere Eigenmarken und unsere Abo-Dienste auf jeden Bildschirm zu bringen, auf dem man Spiele spielen kann", wird der Manager zitiert. "Das inkludiert Smart-TVs, das inkludiert mobile Geräte. Und das inkludiert jene, die wir in der Vergangenheit für Konkurrenten hielten, wie Playstation und Nintendo."

Zu den Spielen würden auch jene gehören, die sich durch die 65 Milliarden schwere Übernahme von Activision Blizzard nun ebenfalls in Microsofts Portfolio befinden. Games der beliebten "Call of Duty"-Serie könnten etwa ab kommendem Jahr im besagten Abo auftauchen.

Vom Stepper bis zur Sony-Konsole

Bereits heute bieten diverse Smart-TVs Apps, mit denen Gamepass-Spiele aus der Cloud auf den Fernseher gestreamt werden. Nötig sind dafür neben dem TV-Gerät bloß ein Controller und eine stabile Internetverbindung, eine Spielekonsole ist nicht erforderlich. Ähnlich verhält es sich mit Smartphones und Tablet-PCs, auf denen Apps ebenfalls das Streamen der Spiele aus der Cloud ermöglichen. Manche der Games wurden sogar für die Steuerung via Touchscreen optimiert, sodass kein Controller mit dem Handy verbunden werden muss.

Erinnert sei in diesem Kontext auch an Googles mittlerweile eingestellten Cloud-Gamingdienst namens Stadia, den findige Bastler ebenfalls auf allerlei absurde Bildschirme brachten – von der Smartwatch bis zum Stepper. Und manche Reddit-User berichteten auch, Googles Gamepass-Konkurrenzen im Browser auf einer Konsole der Marke Xbox zum Laufen gebracht zu haben.

Der Plan vom Gamepass auf der Playstation könnte jedoch am Willen der Konkurrenz scheitern. Denn immerhin hat Sony ein eigenes Gaming-Abo im Angebot und blockierte zuvor schon den Konkurrenten EA Access, der heute unter dem Namen EA Play bekannt ist. (stm, 2.12.2023)