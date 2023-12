Eine Woche lang hatten die Waffen geschwiegen, Freitagfrüh ist die Gewalt im Nahen Osten erneut aufgeflammt. Eine seit dem 24. November geltende Waffenruhe lief um sieben Uhr Ortszeit aus. Laut eigenen Angaben hatte die israelische Armee schon zuvor eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abgefangen. Der israelischen Armee zufolge hätten Kampfflugzeuge Ziele der Hamas im Gazastreifen angegriffen.

Israels Regierungssprecher Eylon Levy kündigte an, die Hamas werde nun "die Mutter aller Schläge einstecken" müssen. Seitens der Hamas hieß es, dass der bewaffnete Flügel der Terrorgruppe "den Befehl erhalten habe, den Kampf wiederaufzunehmen", um "den Gazastreifen zu verteidigen".

Israel greift nach dem Ende der Waffenruhe den Gazastreifen wieder aus der Luft an. REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO

Israels Armee griff nach eigener Darstellung seit dem Ende der Feuerpause 200 Ziele im Gazastreifen an. Die Angriffe der Boden-, Luft- und Seestreitkräfte seien im Norden sowie im Süden des abgeriegelten Küstengebiets erfolgt, teilte das Militär am Freitag mit. Demnach wurden auch Ziele in den Städten Khan Yunis sowie Rafah im Süden attackiert.

Israelischen Angaben zufolge wurden seit Ende der Waffenruhe rund 50 Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Raketenalarm wurde unter anderem im Zentrum Israels, in Orten in der Nähe des Gazastreifens und dem Norden Israels ausgelöst. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Auch an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel wurden am Freitag wieder Gefechte gemeldet. Nach Angaben des Hisbollah-Fernsehsenders Al-Manar wurden bei israelischem Beschuss der Grenzstadt Houla im Südlibanon zwei Menschen getötet.

Verhandlungen hinter den Kulissen

Trotz der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen sollen hinter den Kulissen Verhandlungen über eine Fortsetzung der Waffenruhe laufen. Katarischen Angaben zufolge würden "anhaltende Bombardierungen des Gazastreifens in den ersten Stunden nach Ende der Feuerpause" die Verhandlungen aber erschweren. Katar forderte die internationale Gemeinschaft auf, schnell zu handeln, um die Kämpfe zu beenden.

Auch die USA als Hauptunterstützer Israels drangen auf eine erneute Feuerpause. "Wir arbeiten weiter mit Israel, Ägypten und Katar an Bemühungen, die humanitäre Pause im Gazastreifen zu verlängern", erklärte der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses am Freitag.

UN-Generalsekretär António Guterres bedauerte in einer Stellungnahme die Wiederaufnahme der Kämpfe, ohne dabei die Verantwortlichen für den Bruch der Waffenruhe zu benennen. "Ich bedauere zutiefst, dass die Militäroperationen im Gazastreifen wiederaufgenommen wurden", erklärte er. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, nannte das Scheitern der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas "katastrophal".

Ähnlich lautete die Reaktion des UN-Kinderhilfswerks Unicef. "Heute haben die Machthaber entschieden, die Tötung von Kindern fortzusetzen", sagte Unicef-Sprecher James Elder. Neue Angriffe auf die Menschen in Gaza würden nur "ein neues Blutbad" anrichten, aber sonst nichts bewirken. OCHA-Sprecher Jens Laerke sagte, seit Freitagfrüh sei der Gazastreifen wieder "die Hölle auf Erden". Die Fortsetzung der Hilfslieferungen sei ungewiss.

Noch 137 Geiseln in Gaza vermutet

Durch das Ende der Waffenruhe können nun keine Lastwagen mit Hilfslieferungen mehr über den Grenzübergang Rafah, über den zuletzt hunderte Fahrzeuge Lebensmittel und Treibstoff in das Gebiet brachten, nach Gaza fahren.

Während der Waffenruhe kamen insgesamt 105 Geiseln aus Gaza frei, darunter 81 israelische Frauen und Kinder. 137 Menschen sollen sich nun noch in der Gewalt der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen befinden. Für die freigelassenen Geiseln wurden 240 palästinensische Strafgefangene entlassen. Die Frauen und Jugendlichen waren wegen mutmaßlicher Anschläge und anderer Verletzungen der Sicherheit Israels inhaftiert gewesen, die Mehrheit davon aber nicht gerichtlich verurteilt worden.

Sorge hinsichtlich Verhaftungen

Ein UN-Menschenrechtsbüro äußerte am Freitag ernsthafte Besorgnis über den Anstieg an Verhaftungen von Palästinensern durch Israel. Seit Beginn des Gaza-Krieges seien mehr als 3000 Palästinenser im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, verhaftet worden, viele würden ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten, hieß es in einer Erklärung des UN-Büros in den besetzten Palästinensergebieten. Innerhalb von zwei Monaten seien sechs Palästinenser in israelischem Gewahrsam gestorben, die höchste Zahl von Fällen in einem so kurzen Zeitraum seit Jahrzehnten, hieß es. Die israelische Strafvollzugsbehörde erklärte, dass alle Gefangenen, die sich in ihrem Gewahrsam befinden, "gemäß den gesetzlichen Bestimmungen inhaftiert sind" und dass die Todesfälle von Gefangenen untersucht würden.

Israel hat am Freitag Insidern zufolge mehrere Staaten über Pläne in Kenntnis gesetzt, nach dem Krieg im Gazastreifen eine Pufferzone um das Palästinensergebiet einzurichten. "Israel will diese Pufferzone zwischen dem Gazastreifen und Israel vom Norden bis zum Süden, um zu verhindern, dass die Hamas oder andere Extremisten nach Israel eindringen oder Israel angreifen", sagte ein Vertreter regionaler Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Demnach soll die Zone auf palästinensischer Seite liegen, die Ausmaße seien aber unklar, etwa ob sie wenige Kilometer oder weit in den Gazastreifen hineinragen soll, der 40 Kilometer lang und zwischen fünf und zwölf Kilometern breit ist.

Pläne offenbar vorab bekannt

Unterdessen berichtete die "New York Times" von Geheimpapieren, die lange vor dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Südisrael vor genau so einem Szenario warnten. Ein 40-seitiges Dossier mit dem Codenamen "Mauer von Jericho" schildert, wie Terroristen nach Ausschaltung der Überwachungskameras die Grenzsperren überwinden und mit Gleitschirmen eine Invasion in Israel durchführen könnten.

Dass die Hamas sich die nötige Ausrüstung für eine solche Operation besorgt hatte, war demnach bekannt. Auch eine entsprechende Übung der Terroristen drei Monate vor dem Angriff war bekannt, wurde allen Warnungen zum Trotz aber von leitenden Funktionären offenbar ignoriert. Verantwortliche sollen dem Bericht zufolge der Ansicht gewesen sein, die Hamas sei zu einem solch komplexen Angriff gar nicht in der Lage. (vos, maa, APA, 1.12.2023)