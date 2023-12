Das Christkind kommt heuer nicht zu allen. ­Milan Strasser liegt tot in seinem Lieferwagen, ermordet mit einer Stichwaffe. Um den Paketboten herum liegen Pakete. Die muss jetzt jemand ­anderes ausliefern. Ein Raubmord? Einiges spricht ­dagegen, aber Kommissar Ballauf (Klaus J. Behrendt) hat zunächst sowieso andere Sorgen: Wo ist Freddy (Dietmar Bär)?

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt), Natalie Förster (Tinka Fürst) Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Norbert Jütte (Roland Riebeling) im neuen "Tatort" aus Köln (von rechtsnach links) Foto: ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Der Kollege ist gerade auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seine Frau und erschrocken: "So viel hat mein erster Kleinwagen gekostet." Das Ergebnis: Pech für die Gattin. So hat in dieser Tatort­-Folge am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2 und ARD mit dem Titel Des anderen Last jeder und jede ein Pinkerl zu ­tragen. Für Milan gab’s nichts anderes als Stress, sagt seine Frau mit dem Baby im Arm. Sie habe es schon immer gewusst: "Der Job bringt ihn irgendwann um." Unter Verdacht gerät Milans bester Freund, weil die Kommissare ein Eifersuchtsmotiv vermuten.

Dabei ist der Druck offensichtlich: "Wissen Sie, wie viele Pakete ich vor Weihnachten abliefern muss?", fragt die Paketdienstbetreiberin. Von da ist es nicht weit zur Undercover-Recherche. Kollegin Natalie Förster (Tinka Fürst) macht den Job und taucht in der von Paul Salisbury geschriebenen und Nina Wolfrum inszenierten Folge in eine Kölner Arbeitswelt ein, die von Sklaverei nicht weit entfernt ist und wo Paketempfänger Sexualdienste für beschädigte Ware einfordern.

Wenn man die Qualität eines Krimis danach bemisst, wie sehr es der Erzählung gelingt, in neue Lebenswelten zu führen, dann bleibt Des anderen Last zu unentschlossen. Was für den Tatort im Speziellen und im Fernsehen allgemein oft gilt, trifft wieder zu: Weniger zu reden und mehr zu zeigen würde viel helfen. (Doris Priesching, 3.12.2023)