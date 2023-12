Durch Lizenzbeschränkungen hätten britische Kunden keine vernünftige alternative zu Azure, so der Vorwurf von Google. REUTERS/Dado Ruvic

Google sieht sich auf dem britischen Markt gegenüber Microsoft benachteiligt und hat sich an die dortigen Wettbewerbshüter gewandt. Die Geschäftspraktiken von Microsoft halten die Kunden davon ab, Dienste von Wettbewerbern zu nutzen, wie aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben der Alphabet-Tochter am Freitag hervorgeht.

Lizenzbeschränkungen durch Azure

"Vor allem wegen der Lizenzbeschränkungen von Microsoft haben britische Kunden keine vernünftige Alternative zu Azure", hieß es in dem Brief an die Marktaufsicht CMA. Sie müssten die Microsoft-Cloud nutzen, selbst wenn sie andere Anbieter bevorzugten. Solche Praktiken schadeten den Kunden und seien die einzige bedeutende Barriere für den Wettbewerb auf dem britischen Markt für Cloud-Computing.

Microsoft entgegnete, dass es mit unabhängigen Cloud-Anbietern zusammengearbeitet habe, um Bedenken auszuräumen. Die CMA lehnte eine Stellungnahme ab. (APA, 1.12.2023)