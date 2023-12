"72 Stunden – The Next Three Days", "Die Wespe", "Family Switch" - Mit Radiotipps

7.50 WISSEN FÜR KINDER

Checker Tobi: Der Schlitten-Check Wie ein Holzschlitten gebaut wird, checkt Tobi bei Schlittenbauer Alex. Anschließend geht’s für Tobi auf die Bobbahn. Bis 8.15, ARD

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Wird Eltern das häusliche Unterrichten ihrer Kinder schwer gemacht? / Schutzmaßnahmen vor Überschwemmungen. / Brust-OP im Ausland. Bis 18.57, ORF 2

20.15 UMSCHULUNG

Last Samurai (USA 2003, Edward Zwick) ­Edward Zwicks historisches Kriegsepos schickt Tom Cruise als alkoholkranken Bürgerkriegsveteranen zu den Samurais auf Umschulung. Bis 23.05, RTL 2

22.15 US-THRILLER

72 Stunden – The Next Three Days (The Next Three Days, USA/F 2010, Paul Haggis) Eine ­Literaturdozentin wird wegen Mordes an ihrer Chefin verhaftet. Das Remake des französischen Thrillers Ohne Schuld kommt erst in der zweiten Hälfte in die Gänge. Elizabeth Banks und Russell Crowe stemmen sich gegen die Unwahrscheinlichkeiten des Plots. Bis 0.10, ORF 1

23.40 WOODY ALLEN

Mach’s noch einmal, Sam (USA 1972, Herbert Ross) Komödie über chaotische Beziehungen und die Suche nach der Liebe. Mit Woody Allen und Diane Keaton. Bis 1.00, 3sat

23.45 DOKUMENTATION

Brauchen wir Korruption? Brauchen wir sie womöglich sogar, damit unsere Gesellschaften funktionieren? Bis 0.20, Arte

Streaming

LEGENDÄR

Thriller 40 Regisseur Nelson George erzählt in seinem Dokumentarfilm die Geschichte des legendären Albums von Michael Jackson und greift dafür auch auf Archivmaterial zurück, das bisher noch nicht zu sehen war. Paramount+

Thriller 40 Official Trailer | SHOWTIME

SHOWTIME

ROLLENTAUSCH

Family Switch Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis waren damit schon in Freaky Friday dran, jetzt trifft es die Familie Walker: Hier wird gleich mehrfach der Körper getauscht, wenn Vater und Mutter Walker (Ed Helms, Jennifer Garner) sich nicht in die Welt ihrer Kinder (Brady Noon, Emma Myers) einfühlen können und eines Morgens jeweils im Körper der anderen erwachen. Netflix

IM DART-FIEBER

Die Wespe Die dritte Staffel führt Underdog Eddie Frotzke (Florian Lukas) schnurstracks zum nächsten Dart-Turnier in eine aufgepimpte Mehrzweckhalle, wo neben dem Sieg gegen seinen Erzfeind und Bruder Eckhard diesmal eine Überraschung auf ihn wartet. Nämlich in Form einer recht coolen Jugendlichen, die glaubt, seine Tochter zu sein. Sky

KAISERLICH

Sisi Unter der Regie von Andy Fetscher sind in der dritten Staffel wieder Dominique Devenport als Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph im Einsatz. Es wartet freilich so manche Zerreißprobe auf das Kaiserpaar, etwa so Kleinigkeiten wie Aufstände in Europa. RTL+