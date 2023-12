Die wirtschaftlichen Folgen des Benko-Desasters sind in ihrer potenziellen Wucht noch gar nicht absehbar. Die politischen Folgen schon: Die Bilder und Texte von René Benko im Kreise seiner Millionenprovisionsbezieher, vor allem der beiden Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz, werden die Wahl einer "Anti-Eliten-Partei", vorzugsweise der Kickl-FPÖ, aber auch der KPÖ, oder Wahlverweigerung auslösen. Ganz schlecht für die Demokratie, aber auch für die Stabilität der Republik.

Von der Politik hofiert: René Benko. Marcel Kusch / dpa / picturedesk Rechteinfo: Rights Managed (RM)

Wir haben es hier mit einem kombinierten Staats- und Marktversagen zu tun. Die Politik hat einen Finanzjongleur hofiert (und im Fall von Kanzler Kurz aktiv unterstützt). Der Markt hat ein auf fragwürdigen Annahmen und bewusster Verschleierung gebautes Geschäftsmodell zu lange toleriert.

Noch einmal sei darauf verwiesen, dass schon im März 2021 das Finanzmodell von Signa durch den großen Finanzservice Bloomberg fundamental infrage gestellt wurde. Andere Finanzpublikationen und auch etliche Informierte fragten sich schon länger: "Ob das gutgeht?" Eingegriffen hat "nur" die EZB, die schon Anfang dieses Jahres bei den europäischen Banken anfragte, wie es denn so um ihre Benko-Kredite stehe. Da hätten schon alle Alarmglocken schrillen müssen. Die Benko-Insolvenz kann halbwegs gut ausgehen. Das heißt, ohne größere Folgebeben in der Real- und der Finanzwirtschaft. Es kann aber auch sein, dass der Staat (die Staaten) wieder einmal mit Stützungen eingreifen muss, um ein Fallen von Dominosteinen zu verhindern.

Dass man in Fällen wie diesen massiv vom Staat her eingreift, wird zwar oft populistisch kritisiert, hat aber einen guten – historischen – Grund. In der Finanzkrise der Dreißigerjahre, als die Wall Street krachte und die Banken fielen, setzten die Regierungen auf "Gesundsparen". Mit dem katastrophalen Effekt einer Weltwirtschaftskrise und dem Sieg des Nationalsozialismus. Damals spielte übrigens auch ein hochgepriesener Finanzjongleur, der "Zündholz-König" Ivar Kreuger, mit seinem auf Luft gebauten Geschäftsmodell eine gewisse Rolle.

Dass der Staat nicht zuschauen oder gar auf "Sparen" setzen darf, wenn Finanzinstitutionen wanken, das wenigstens hat man gelernt. Auch wenn manchmal mit zu viel Geld an die eigene Klientel herumgeschmissen wird (Cofag).

Man muss nur die Zeichen erkennen. Kanzler Karl Nehammer sagte zum Benko-Insolvenzantrag: "Ich sehe kein Politikum, das ist eine Sache des Insolvenzrechts." Wenn er das echt glaubt, muss man an seiner Urteilsfähigkeit zweifeln. Benkos Aufstieg hat sehr viel mit politischem Einfluss zu tun, besonders mit jenem von Kanzler Kurz beim Erwerb von Kika/Leiner. Gusenbauer soll sich auch schon während seiner Kanzlerschaft 2007 bis 2008 für Benko eingesetzt haben. Das kann man noch als Förderung eines Jungunternehmers gelten lassen. Dass Leute wie Gusenbauer und Kurz aber heute für die Beschaffung von Riesenkrediten für ein schwindliges Konstrukt Millionen kassieren, untergräbt das Vertrauen in traditionelle Parteien und die Politik überhaupt.

Österreich zaubert es so dahin, die Regierungskoalition auch. Die SPÖ auch. Die Neos, die am ehesten einen wirtschaftsreformerischen Kurs fahren könnten, setzen sich zu wenig durch. Möglich, dass sie alle etwas unter Wert geschlagen werden, aber was in diesen Tagen fehlt, ist eine klare, neue Strategie – ein Signal, dass die Schwierigkeiten beherrschbar sind. Die Glitzer-Glitzer-Economy von Benko und seinen politischen Handlangern ist am Ende. Ein klarer Bruch durch die Politik ist unabdingbar. (Hans Rauscher, 2.12.2023)