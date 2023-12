Sandra Day O’Connor auf einem Archivbild aus dem Jahr 2008. Die ehemalige Höchstrichterin ist im Alter von 93 Jahren gestorben, wie am Freitag bekannt wurde. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BREND

Sandra Day O’Connor, erste Richterin am Supreme Court in den USA, ist im Alter von 93 Jahren in Phoenix verstorben. Das gab das Höchstgericht am Freitag bekannt. Grund seien demnach Komplikationen im Zusammenhang mit fortgeschrittener Demenz und einer Atemwegserkrankung gewesen.

O’Connor wurde am 26. März 1930 in El Paso, Texas, geboren, bereits mit 16 hatte sie in Texas die Schule abgeschlossen, in den Jahren 1946 bis 1952 absolvierte sie die Stanford University und Law School. Dennoch musste sie zunächst unbezahlt in Kalifornien als stellvertretende Staatsanwältin beginnen, weil die großen Kanzleien ihr nur Sekretariatsposten anboten.

25 Jahre Höchstrichterin

Im Jahr 1981 nominierte der republikanische Präsident Ronald Reagan die Juristin als erste Frau am 1789 gegründeten Supreme Court. Bis 2006 diente sie auf der Richterbank, ehe sie wegen ihres damals erkrankten Ehemanns John Jay O’Connor im Alter von 76 Jahren in den Ruhestand trat. Er starb im Jahr 2009.

Sandra Day O’Connor kurz nach ihrem Amtsantritt 1982. AP/Anonymous

O’Connor spielte in den USA eine zentrale, ausgleichende Rolle in mehreren großen, sehr politischen Fällen. Im Streit um die vom Supreme Court im Jahr 1973 im Urteil Roe vs. Wade gefällte und 1992 im Fall Planned Parenthood vs. Casey bestätigte "liberale" Fristenlösungsentscheidung, aber auch im Wahlrechtsfall Bush vs. Gore im Jahr 2000 war O’Connor das Zünglein an der Waage. Nach den Unstimmigkeiten bei der Auszählung der Präsidentschaftswahl 2000 in Florida stimmte sie für die Beendigung der Neuauszählung und ermöglichte damit George W. Bush den Amtsantritt. Bush ersetzte die pragmatische Richterin nach ihrem Rücktritt durch den erzkonservativen Richter Samuel Alito. Das am 24. Juni 2022 gefällte, stark umstrittene Urteil im Fall Dobbs vs. Women’s Health Mississippi stammt aus seiner Feder.

O’Connor übte auch offen Kritik an den Republikanern, als diese im Jahr 2016, nach dem Tod von Höchstrichter Antonin Scalia, dem von Barack Obama nominierten Nachfolgekandidaten Merrick Garland monatelang die Anhörung verweigerten. Sie zögerten die Besetzung gezielt bis nach der Wahl im November hinaus, sodass der republikanische Wahlsieger Donald Trump den Nachfolger Scalias auswählen konnte. Mit Neil Gorsuch rückte das Höchstgericht noch weiter nach rechts. (red, 1.12.2023)