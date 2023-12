Bruckenberger, Waldner, Prokop sind neue ORF-Chefredakteure; ORF plant statt verbotener Digitalradios dutzende Streaming-Playlists; Gewessler über Klimakonferenz und EU-Kandidatur in der "ZiB 3"; ServusTV-Intendant Wegscheider über Jan Böhmermann; November-Marktanteile mit ORF-Minus und ServusTV-Rekord; ein letztes Mal Anne Will bei "Anne Will"

Hier kommen die Mediennews von heute:

Interview: "Ich bin einfach meinen Weg gegangen" - Vera Russwurm spricht über ihre besonderen Momente in 45 Jahren ORF, Voyeurismus-Vorwürfe und die Politik. Letzte "Vera"-Ausgabe am Freitag

ORF-Chef Roland Weißmann mit Vera Russwurm. Foto: ORF/Günther Pichlkostner

ORF-Newsroom: Bruckenberger, Waldner, Prokop sind neue ORF-Chefredakteure - Freitagfrüh wurden die rund 370 Redakteurinnen und Redakteure der aktuellen ORF-Information über die Besetzung informiert - Mit Kopf des Tages: Neuer ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger hat viel Erfahrung mit Interventionen

ORF-Audiostrategie: ORF plant statt verbotener Digitalradios dutzende Streaming-Playlists - Ö1 bündelt Sendungen und bekommt Tagesmoderator – für einfacheres Streaming. Auf Sounds kommt Vielzahl von "Playlists" für Musikformate auch abseits der ORF-Radios

Satire: ServusTV-Intendant Wegscheider: Böhmermann überschreitet Grenzen - Bei Satire gebe es "Grenzen des guten Geschmacks oder journalistisch-ethische Grenzen". Wegscheider will nicht mit 65 in Pension gehen

"Kein Vorschussvertrauen": Gewessler in der "ZiB 3" über Klimakonferenz und ihre Hartnäckigkeit - "Ich bleibe Ministerin, ich habe noch einiges zu tun", sagte Leonore Gewessler über Gerüchte, sie würde bei der EU-Wahl antreten. Sie rechnet nicht mit großen Durchbrüchen auf der Klimakonferenz

Marktanteile: Erstmals mehr als fünf Prozent Marktanteil für Servus TV im November - Der Sender erreicht damit als erster Privatsender mehr als fünf Prozent Marktanteil - Verluste für ORF-Sendergruppe - Puls 24 und oe24.tv legen zu

ARD-Talk am Sonntag: Ein letztes Mal Anne Will bei "Anne Will" Eine der bekanntesten Polit-Talkerinnen in Deutschland gibt ihren Job am Sonntagabend auf

Verstoß gegen Ehrenkodex: Presserat rügt "oe24.at" für Veröffentlichung von Gewaltvideo Mit Handy gefilmte Attacke auf mutmaßlich Obdachlosen in Villach verstoße gegen Persönlichkeitsschutz und Intimsphäre

Switchlist: "Glückskind", "Kroos" und "Das goldene Ufer", Universum History: Mandela – Stratege, Kämpfer, Revolu­tionär - TV-Hinweise für heute Abend.

Ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.