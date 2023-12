Liebe Leserin, lieber Leser,

für Elon Musk könnte es wahrlich besser laufen. So raten nach seinen Aussagen gegenüber Ex-Werbepartnern diverse Agenturen davon ab, auf X zu werben. Der Cybertruck von Tesla wiederum ist zwar teurer als ursprünglich behauptet, dafür ist die tatsächliche Reichweite geringer.

Während indes Amazon einen eigenen KI-Bildgenerator veröffentlicht, ist ausgerechnet Generative KI die größte Hürde bei den Verhandlungen zum AI Act der EU, welche ihrerseits künftig auch vernetzte Geräte besser vor Cyberangriffen schützen will. Und in einem Interview erfahren wir, wie sich die österreichische Coinpanion mit anderen Kryptoplattformen verbindet, um auf die Entwicklungen am Markt zu reagieren.

Teslas Cybertruck ist teurer als behauptet, dafür kommt man nicht so weit

Musks "F**** euch" wird von Werbern als Kriegserklärung aufgefasst

Amazon veröffentlicht eigenen KI-Bildgenerator

Generative KI ist die Hürde bei den Verhandlungen zum "AI Act"

EU will digital vernetzte Geräte besser vor Cyberangriffen schützen

Coinpanion verbündet sich mit anderen Kryptoplattformen zu Altify

Wie man private Whatsapp-Chats vor neugierigen Mitlesern schützt

Google wirft Microsoft vor den britischen Wettbewerb zu lähmen

Browser-Plug-in beschleunigt Youtube-Werbung, anstatt sie zu blocken

Forscher bringen ChatGPT mit einfachem Trick dazu, Trainingsdaten auszuplaudern

Meta will Threads im Dezember in der EU starten

EU-Kommission will Chatkontrolle weiterhin ermöglichen

US-Richter legt Tiktok-Verbot im Bundesstaat Montana auf Eis

Komm Austria ist für die Umsetzung des DSA in Österreich verantwortlich

Google-KI entdeckt 2,2 Millionen neue Kristallverbindungen