Das Superwahljahr 2024 kulminiert aus österreichischer Sicht zweifellos am 29. September, wenn ein neuer Nationalrat gewählt wird. Um bis dahin über den politischen Zustand der Republik informiert zu bleiben, haben wir hier für Sie eine zentrale Anlaufstelle mit allen relevanten Umfragen und Trends eingerichtet – gleich vorweg die aktuellen Stärkeverhältnisse der Parteien.

Daneben erhalten Sie auf dieser Seite Einblick über das Vertrauen der Bevölkerung in das politische Personal, die Arbeit der Umfrageinstitute, die langfristigen Mehrheitsverschiebungen sowie die politische Landschaft Österreichs. Klicken Sie, um direkt hinzuspringen, entweder auf die Links im Inhaltsverzeichnis.

Oder Sie folgen dem Artikelinhalt von hier aus weiter. Zwei Infos noch vorab: Die meisten Daten werden laufend aktualisiert. Sobald eine neue Umfrage veröffentlicht und in die Datenbank aufgenommen wird, ist sie auch in den Grafiken berücksichtigt. Zurückkommen lohnt sich also. Und unser Anspruch ist Transparenz. Deshalb haben wir alle Details zur Methodik und den Berechnungen in der Infobox am Artikelende zusammengefasst.

Den Stand der klassischen Sonntagsfrage ("Würde am kommenden Sonntag ein neuer Nationalrat gewählt, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?"), generiert aus den aktuellsten Umfragen, haben Sie bereits gesehen. Schon seit geraumer Zeit dominiert sie die FPÖ. Nach einigem Abstand matchen sich die ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP um Platz zwei, noch einmal deutlich dahinter die Grünen und die Neos um Platz vier. Am Ende fechten die Bierpartei und die KPÖ jeweils ihren persönlichen Kampf mit der Vierprozenthürde aus.

Im Vergleich zur letzten Nationalratswahl im Oktober 2019 ergeben sich dadurch teilweise drastische Differenzen. Sollte es tatsächlich zu derartigen Zuwächsen oder Abstürzen im zweistelligen Prozentbereich kommen, wird am Montag nach der Wahl wohl auf vielen Titelseiten von einem "Erdbeben" die Rede sein.

Wie es über den Zeitraum der vergangenen 365 Tage hinweg zu dem momentanen Zustand gekommen ist, können Sie dem folgenden Verlaufsdiagramm entnehmen. Ein Klick auf den Button rechts unten führt zur Ansicht mit Schwankungsbreiten.

Die Berechnung der Mandate, die sich aus den Stimmanteilen der Parteien ergibt, ist nicht ganz unkompliziert. Das dafür eingesetzte D'Hondt-Verfahren berücksichtigt jede gültige Stimme. Im unwahrscheinlichsten Fall kann also ein einzelnes Kreuzerl den Ausschlag geben, ob ein wackelndes Mandat der einen oder der anderen Fraktion zugeschlagen wird.

Die ganzzahligen Umfragewerte samt Schwankungsbreiten, die uns bis zur Wahl zur Verfügung stehen, sind dagegen ein sehr grober Input. Dementsprechend sollte die folgende projizierte Mandatszahl äußerst behutsam interpretiert werden.

Bei der Nationalratswahl wird nicht über eine Regierung abgestimmt. Das Expertenkabinett unter Brigitte Bierlein zwischen Juni 2019 und Jänner 2020 zeigte, dass die staatliche Administration gänzlich unabhängig vom Parteienapparat existieren und arbeiten kann. Dennoch ist der übliche Zustand in der österreichischen Verwaltung eine Regierung, die von einer Mandatsmehrheit getragen wird.

Dafür sind zumindest 92 von 183 Sitzen nötig. Seit der SPÖ unter Bruno Kreisky erreichte das keine Partei mehr alleine, der Normalzustand seit 1983 ist also eine Koalition. Die folgende Abbildung zeigt für die vergangenen 365 Tage ausgewählte Koalitionsvarianten und wie nahe ihre Mandatssumme jeweils einer Mehrheit käme.

Eine realistische Chance auf eine Parlamentsmehrheit haben seit geraumer Zeit nur Zweierkoalitionen mit Beteiligung der FPÖ oder Dreierkoalitionen, in denen sowohl ÖVP als auch SPÖ sitzen.

Als Quelle für alle bisherigen Grafiken dient eine laufend aktualisierte Sammlung publizierter Wahlumfragen durch die Austria Presse Agentur (APA). Die Details für diese Umfragen seit der letzten Nationalratswahl 2019 finden Sie in der folgenden Auflistung.

Tritt man noch einen weiteren Schritt zurück als bis 2019 und betrachtet die langjährigen Relationen seit 2012, werden außerdem Zäsuren in der österreichischen Innenpolitik ersichtlich: Der Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz, der Ibiza-Skandal, Nahtod und Reanimation der Grünen sowie das Kommen und Gehen von Kleinparteien wie dem Team Stronach, der Liste Jetzt oder MFG.

Urheber dieser Umfragen sind eine ganze Reihe darauf spezialisierter Meinungsforschungsunternehmen. Sie halten sich zumeist an die Vorgaben des brancheneigenen Verbands der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Österreichs (VDMI), unterscheiden sich aber oft in Stichprobengröße, Befragungsmethoden oder der Analyse des Rohmaterials.

Daraus ergeben sich teilweise merkliche Differenzen in den Ergebnissen der Konkurrenz. Während ein Institut die eine Partei tendenziell unterbewertet, überbewertet ein anderes Institut eine andere Partei. Die durchschnittlichen Unterschiede in Prozentpunkten sind im folgenden Diagramm dargestellt.

Neben der Sonntagsfrage erhebt das Umfrageinstitut OGM in Kooperation mit der APA in regelmäßigen Abständen das Vertrauen der Bevölkerung in das politische Personal. Die Frage des sogenannten Vertrauensindex lautet: "Vertrauen Sie … oder vertrauen Sie … nicht oder kennen Sie … nicht?" Vom Anteil der Befragten, die dem Politiker oder der Politikerin vertrauen, wird der Anteil jener, die das nicht tun, subtrahiert. So entsteht ein Saldo zwischen –100 und +100 Punkten.

Traditionell genießt der Bundespräsident das höchste Vertrauen aller Spitzenpolitiker. Dementsprechend führt Alexander Van der Bellen die Liste seit Jahren an. Die multiplen Krisen nagten aber auch an seinem Zuspruch. Einen positiven Saldo weisen hinter Van der Bellen nur eine Handvoll weiterer Bundespolitiker auf, die meisten Akteure bewegen sich aber durchgängig im Minusbereich.

Zum Abschluss wollen wir einen Blick darauf werfen, wie die politischen Parteien in Österreich überhaupt einzuschätzen sind. Diese Frage zu beantworten ist Ziel der Chapel Hill Expert Survey (CHES). Für das Projekt werden in mehr als 30 europäischen Staaten vor jeder Parlamentswahl Politologinnen und Politologen eingeladen, die wahlwerbenden Parteien nach verschiedenen Kriterien zu beurteilen. Die Fragestellungen gehen von spezifischen Motiven wie "Empfänglichkeit für russische Interventionen" oder "antiislamische Rhetorik" bis hin zu generellen Aufrissen wie dem ökonomischen oder dem soziokulturellen Wertekanon einer Partei.

Die beiden letzten Kriterien werden für das folgende Streudiagramm verwendet, das in der Forschung auch "politischer Kompass" genannt wird.

Die ↔ horizontale Achse gibt den wirtschaftlichen Standpunkt wider. Parteien ganz links fordern einen in Vermögensfragen starken Staat, der hoch besteuert und die Mittel von oben nach unten umverteilt; ganz rechts stehen kapitalistisch gesinnte Parteien, die das Wirtschaftsleben und die materielle Versorgung der Bevölkerung ohne große Regulierung dem freien Markt überlassen würden. Die ↕ vertikale Achse steht für kulturell-gesellschaftliche Standpunkte. Unten befinden sich weltoffene, liberale (oder libertäre) Parteien, die dem Individuum große Freiheiten etwa bei Drogenkonsum, Ehe für alle oder Schwangerschaftsabbrüchen zugestehen; oben stehen traditionalistische Parteien, oft repräsentiert durch einen autoritären Führer, die das Wesen der Mehrheitsgesellschaft als einzig legitime Norm erachten und Abweichungen davon streng sanktionieren.

Nach Ansicht der vor der vergangenen Nationalratswahl befragten Fachleute ergibt sich für die österreichischen Parlamentsparteien folgendes Bild:

Neben dieser zweidimensionalen Darstellung kennt die CHES-Studie noch eine weitere Zuspitzung auf einen einzelnen Links-rechts-Wert. Die Nationalratsparteien sind demnach von links nach rechts beginnend mit den Grünen, der SPÖ, den Neos, der ÖVP und der FPÖ aufgefädelt.

Gewichtet man diese Werte der Parteien mit mit ihrer jeweiligen Stimmenstärke bei der letzten Nationalratswahl, dann lässt sich auch für die Gesamtheit der Wählenden eine Position errechnen. Der graue Kreis steht für ganz Österreich und ist etwas rechts der Mitte angesiedelt.

Durch diese Art der Berechnung kann auch für jeden Bezirk und jede Gemeinde ein Links-rechts-Wert eruiert und damit eine politische Landkarte Österreichs erstellt werden. Wenig überraschend zeigen sich darin die urbanen Räume eher progressiv und die ländlichen Gegenden eher konservativ.

In der Karte wird aber auch ersichtlich, wie manche Regionen – oft historisch gewachsen – strukturell von der politischen Mitte abweichen. Vom österreichischen Durchschnitt eher nach links divergieren der oberösterreichische Zentralraum und das Salzkammergut, Teile des Enns- und Murtals, das Nordburgenland, die Karawanken sowie das Inn- und das Rheintal. Eher nach rechts driften das Inn- und das Waldviertel, das Steirische Hügelland, die Tauern, Osttirol und die Alpinregionen im Westen.

Sonntagsfrage: Wahlumfragen sind nicht immer von gleich hoher Qualität. Manche Institute und Auftraggeber beschränken sich auf reine Online-Umfragen, die nur bedingt aussagekräftig sind. Und selbst bei bei Erhebungen, die alle Kriterien übererfüllen, hängen die publizierten Ergebnisse von der Bewertung der Rohdaten durch das Studienpersonal ab. Das sind auch nur Menschen, darum kann es bei einzelnen Umfragen zu Inkorrektheiten und Ausreißern kommen.

Um dieses Risiko zu minimieren, haben wir uns entschieden, für den aktuellen Wert der Sonntagsfrage nicht nur die jeweils jüngste Einzelumfrage zu verwenden, sondern einen Durchschnitt der letzten zehn Umfragen zu berechnen. Das wiederum hat den Nachteil, dass die älteren dieser zehn Umfragen bereits mehrere Wochen zurückliegen können und aktuelle Ereignisse nicht mehr abbilden. Um neueren Umfragen also mehr Geltung zu verleihen, sind die zehn Umfragen nach ihrer Aktualität gewichtet. Jede neuere Umfrage ist um 25 Prozent "mehr wert" als die Umfrage direkt davor.

Die so kalkulierten Werte werden kaufmännisch auf die nächste ganze Zahl gerundet. Die Reihung der Parteien in den Grafiken geschieht grundsätzlich basierend auf diesem Ergebnis. Wenn kleinere Parteien in einer der zehn berücksichtigten Umfragen nicht explizit ausgewiesen, sondern unter den "Sonstigen" subsummiert ist, wird dieser Wert für die Durchschnittsberechnung ignoriert.

Schwankungsbreite: Bei Wahlumfragen wird von einer Stichprobe an Befragten – auch Sample genannt – auf die gesamte Wahlbevölkerung hochgerechnet. Diese Hochrechnung geht mit einigen Unsicherheiten einher (siehe auch "Sonntagsfrage"), weshalb man nicht zu 100 Prozent davon ausgehen kann, dass bei einer real stattfindenden Wahl genau dieselben Werte herauskommen würden. Man kann aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, und das ist schon wirklich genau, einen Bereich nennen, in dem die abgefragte Partei landen würde. Dieser Bereich wird Schwankungsbreite genannt.

Je nach Samplegröße haben unterschiedliche Umfragen unterschiedlich große Schwankungsbreiten. Bei 2000 Befragten sind es in der Regel um die 2,2 Prozentpunkte nach oben und nach unten, das heißt, bei einem angenommenen Stimmenanteil von 30 Prozent beträgt die Wahrscheinlichkeit 95 Prozent, dass sich die Partei in einem Korridor zwischen 27,8 und 32,2 Prozent bewegt. Zur Darstellung im Artikel wurde auch bei der Schwankungsbreite ein gleitender Durchschnitt der jeweils zehn jüngsten Umfragen berechnet.

Mandate: Für die Berechnung der Sitze werden zunächst alle Parteien, die einen Einzug in den Nationalrat wegen der Sperrklausel ("Vier-Prozent-Hürde") nicht schaffen würden, eliminiert. Die Zahl der Mandate im Nationalrat, bekanntermaßen 183, wird in der Folge durch die summierten Stimmenanteile der verbleibenden Parteien (zum Beispiel 94 Prozent, wenn sechs Prozent auf nicht einziehende Parteien entfielen) dividiert. So kann der virtuelle Wert eines Abgeordnetensitzes eruiert werden. Dieser Wert wird schließlich mit dem aktuell projizierten Stimmenanteil jeder Partei multipliziert, um eine Mandatzahl zu kalkulieren.

Institute: Um zu ermitteln, wie stark die Parteiergebnisse voneinander abweichen, wurden die Umfrageergebnisse zunächst je nach Institut gefiltert. Dann wurde für jedes Institut und jede Partei ein Durchschnittswert berechnet. Daraus lassen sich etwas Aussagen treffen wie: "Die FPÖ erreicht bei Market durchschnittlich ## Prozent" oder "Die Grünen erreichen bei Unique Research durchschnittlich ## Prozent".

Im nächsten Schritt wurde die Umkehrung ermittelt, etwa "Ohne Market zu berücksichtigen, erreicht die FPÖ bei allen anderen Instituten einen Durchschnitt von ## Prozent" oder "Ohne Unique Research zu berücksichtigen, erreichen die Grünen bei allen anderen Instituten durchschnittlich ## Prozent". Aus den beiden Werten lässt sich schließlich eine Differenz der Über- oder Unterbewertung je Institut in Prozentpunkten errechnen.

Im Diagramm sind nur jene Umfrageunternehmen dargestellt, die in den letzten 365 Tagen zumindest drei Umfragen und in den letzten 90 Tagen zumindest eine Umfrage durchgeführt und publiziert haben. (Michael Matzenberger, 15.7.2024)