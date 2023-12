Die Kanadier unterlagen den New York Knicks 106:119. Der Wiener steuerte je zwölf Punkte und Rebounds bei

Am Ende musste sich Pöltl geschlagen geben. AP/Arlyn McAdorey

Toronto - Jakob Pöltl hat mit je zwölf Punkten und Rebounds sein 80. Double-Double in der National Basketball Association (NBA) erzielt, aber die Toronto Raptors müssen vorerst noch auf den zehnten Sieg im laufenden Spieljahr warten. Sie unterlagen am Freitag (Ortszeit) bei ihrem 20. Saisonauftritt den New York Knicks mit 106:119. Der Center aus Wien verbuchte auch zwei Blocks und einen Assist. Er war 27:51 Minuten auf dem Parkett dabei.

Nach einem 57:57 zur Halbzeit sorgten die Knicks mit einem 33:20 im dritten Abschnitt für die Vorentscheidung. Näher als auf neun Punkte kamen die Raptors im weiteren Spielverlauf nicht mehr heran. Die Kanadier verwandelten nur sechs von 32 Dreipunkteversuchen, die Gäste 16 von 36. Sein Team habe nach der Pause mit der Wurfleistung der New Yorker nicht mithalten können, konstatierte Pöltl. Die Topscorer am Ontariosee waren Jalen Brunson mit 22 Zählern bei den Siegern bzw. Scottie Barnes mit 29 aufseiten der Kanadier, die am Mittwoch mit Miami Heat ein weiteres Team der Eastern Conference empfangen.

Serie

Orlando Magic hat mit einem 130:125 gegen die Washington Wizards zum neunten Mal in Folge gewonnen und damit einen Vereinsrekord eingestellt. Franz Wagner mit 31 und Paolo Banchero mit 28 Punkten waren die Protagonisten. In einem Schlager im NBA-Osten setzten sich die Boston Celtics gegen die ohne ihre Topscorer Joel Embiid und Tyrese Maxey angetretenen Philadelphia 76ers mit 125:119 durch. Jayson Tatum musste kurz vor Ende des dritten Viertels nach einem unsportlichen Foul vorzeitig vom Feld. Der Celtics-Star hatte zuvor bereits ein technisches Foul kassiert.

Kevin Durant erzielte beim 111:119 der Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets 30 Punkte und stieß mit nunmehr 27.423 Zählern auf Platz zehn der besten Scorer aller Zeiten in der NBA vor. Er überholte Moses Malone (27.409). Durants Teamkollege Jusuf Nurkic war mit 31 Punkten der Topscorer der Partie. Der Titelverteidiger aus Colorado wurde von Nikola Jokic mit 21 Zählern und 16 Assists angeführt. (APA, 2.12.2023)

NBA-Ergebnis vom Freitag:

Toronto Raptors (12 Punkte, 12 Rebounds in 27:51 Minuten von Jakob Pöltl) - New York Knicks 106:119.