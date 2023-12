Kindliches Überleben in der Topografie des Nazi-Terrors: Sängerin Mira Lu Kovacs in "Die größere Hoffnung", dramatisiert von Sara Ostertag und Julia Engelmayer für das Landestheater St. Pölten. Luiza Puiu

Es sind gottverlassene Kinder, die in Ilse Aichingers Roman Die größere Hoffnung (1948) ihr Leben als Verfolgte meistern: Geschöpfe, die angeblich "falsche Großeltern" haben. Sie leben in den Jahren des Weltkriegs unter der Androhung von Deportation und Tod. Sie tragen den Stern an der Brust, der sie als Misshandelte des Nazi-Regimes kennzeichnet.

Doch obwohl versehrt, behalten diese Unglücklichen in ihrer Art, sich die Welt anzueignen, jederzeit Recht. Sie beschämen die Nazis und deren Fronvögte mit den Produkten ihrer besseren, überschießenden Fantasie. Die Idee, Aichingers ebenso komplexen wie unversöhnlichen Roman auf die Bühne des Landestheaters St. Pölten zu bringen, erweist sich als Glücksfall. In düsterer Matratzenlandschaft (Bühne: Nanna Neudeck) entwickelt Regisseurin Sara Ostertag ein Oratorium der besseren, weil poetischen Einsicht - aufgeteilt auf sieben jugendliche Widerstandsgeister.

In Wahrheit sind es acht. Sängerin Mira Lu Kovacs eröffnet das Spiel als glockenhelle Chorführerin, die die tiefe Saite ihrer Akustikgitarre via Bogenstrich zum Klingen bringt. Weiters gibt das Mädchen Ellen (Laura Laufenberg) den Ton an: Ilse Aichingers Alter Ego, das ein Visum nach New York zu ergattern sucht. Naturgemäß prallt ihr Begehr am Unverstand des zuständigen Konsuls (Tobias Artner) ab. Dieser – natürlich blutjunge – Büttel einer unbegreiflichen Macht trägt die Landkarte Europas als Poncho um den Hals.

Behutsam übersetzt Ostertag die wundersamen Aberrationen Aichingers in eine unversehrte Kindheitswelt. Diese scheint nach autonomen Gesetzen zu funktionieren. Sie enthält Fantasiekostproben, die sich die Autorin gemeinsam mit Lewis Caroll, dem Schöpfer von Alice im Wunderland, ausgedacht haben könnte. Und so zieren Schleifen die Haare der Mädchen, kleben Ringellöckchen an ihren Schläfen.

Vokabular des Widerstands

Im scheinbar heiteren Reihum der Spiele entwickeln die sich selbst überlassenen Jugendlichen ein Vokabular des Widerstands. Unermüdlich nehmen sie den Machthabern die Floskeln aus dem Mund. "Jeder Mensch ist sein eigener Konsul!" oder: "Sollten wir nicht das Deutsch verlernen?"

In immer rascherer Abfolge sammelt das Ensemble einen ganzen Katalog von Familienaufstellungen. Die Figur der "Ellen" wird weitergereicht. Das Mädchen findet Aufnahme in der Clique ihrer Spielkameradinnen.

Diese erwählen sich, mangels Aufenthaltserlaubnis, den Friedhof als Tummelplatz; zwei Jahrmarktsschaukeln markieren eine Topografie fataler, weil tödlicher Gemütlichkeit. Das fortschreitende Grauen platzt in Wörtern, in gering dosierten Schreckensmeldungen über die Kinder herein. Dann ist von der "Aufforderung für Polen" die Rede. Oder das Begreifen setzt jählings ein, im Wege schockierender Einsicht: "Der Stern bedeutet den Tod!"

Der sogenannte Handlungsbogen reicht weit herauf, bis in die letzten Kriegstage. Ellens Großmutter (Bettina Kerl) ist dem Zugriff durch die Nazi-Häscher zuvorgekommen. Die Uraufführung dieses - in einem nicht trivialen Sinne - autofiktionalen Textes Ilse Aichingers (1921-2016) setzt dort an, wo das Theater seine Vitalfunktion notwendig unter Beweis stellt: Gegen die moralische Entstellung der Welt durch Nazi-Massenmörder und deren Zuträger behalten diejenigen recht, die das soziale Zusammenspiel in einem umfassenden, von Neugier getriebenen Sinn "neu" erproben. Nicht korrupt sind allein die Kinder.

Sara Ostertag und ihr famos deklamierendes Team haben den tadellosen Beweis erbracht: Romane können für den Bühnenbetrieb eben doch der allernachhaltigste Betriebsstoff sein. (Ronald Pohl, 2.12.2023)