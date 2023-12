Es geht weiter dahin für Mika Vermeulen. EPA/KIMMO BRANDT

Gällivare - Langläufer Mika Vermeulen hat auch in Gällivare einen Weltcup-Spitzenplatz geschafft. Der 24-jährige Steirer skatete eine Woche nach seinem vierten Rang in Ruka auf Platz acht. Den Sieg über 10 km im Einzelstartmodus am Samstag sicherte sich Paal Golberg. Der Norweger gewann vor drei Landsmännern, dem Briten Andrew Musgrave, zwei weiteren Teamkollegen und Vermeulen.

Dem in Norwegen lebenden Ex-Kombinierer aus Ramsau gelang bei neuerlich arktischen Temperaturen 11,1 Sekunden hinter Golberg sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis. Den ersten Podestplatz eines Österreichers seit 2009 verpasste er um sechs Sekunden. Diesen hatte damals der später wegen Dopings gesperrte Christian Hoffmann als Dritter über 15 km in Lahti geschafft.

Das Frauenrennen über 10 km in Gällivare ging an Weltmeisterin Jessie Diggins (USA) vor drei Schwedinnen. Teresa Stadlober war nicht am Start, sie trainiert stattdessen in der Heimat. In den Staffeln am Sonntag ist Österreich nicht vertreten. Kommendes Wochenende in Östersund stehen ein Klassik-Sprint und ein weiteres 10-km-Skatingrennen auf dem Programm. (APA, 2.12.2023)