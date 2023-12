Wieder keine Abfahrt in beaver Creek. AP/John Locher

Beaver Creek (Colorado) - Es soll nicht sein. Auch die zweite Männer-Abfahrt von Beaver Creek im alpinen Ski-Weltcup konnte am Samstag nicht stattfinden. Die Absage hatte sich bereits angekündigt, der von den Meteorologen prognostizierte starke Wind fegte über das tief verschneite Skigebiet im US-Bundesstaat Colorado hinweg. Damit wurde es erneut nichts mit dem ersten Speed-Rennen in diesem Winter.

Die letzten Hoffnungen der Verantwortlichen ruhen auf dem Sonntag. Um 18.45 MEZ stünde ein Super-G auf der "Birds of Prey" am Programm. Von den vier abgesagten Männer-Abfahrten ist bisher nur eine neu angesetzt worden. Ein Rennen von Zermatt/Cervinia wird in Gröden nachgeholt. (APA, 2.12.2023)