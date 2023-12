Leipzig setzt sich durch. IMAGO/Michael Taeger

München - RB Leipzig ist nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Truppe von Coach Marco Rose setzte sich am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit den beiden ÖFB-Teamspielern Xaver Schlager und Christoph Baumgartner gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:1 durch und schaffte zumindest bis am Sonntag den Sprung an Borussia Dortmund vorbei auf Rang vier. Heidenheim mit "Joker" Nikola Dovedan (ab der 74.) ist nach der achten Niederlage Tabellen-14.

Borussia Mönchengladbach verbesserte sich dank einem äußerst schmeichelhaften 2:1 gegen den Sechsten 1899 Hoffenheim auf den achten Platz. Im Abstiegskampf sammelte der zwölfplatzierte VfL Bochum mit einem 3:1 gegen den Neunten VfL Wolfsburg wichtige Punkte. Das auch dank Kevin Stöger, der den zweiten Treffer seines Teams durch Bernardo per Kopf mit einem Eckball vorbereitete. Nicht spielen konnte Titelverteidiger Bayern München. Wegen ausgiebiger Schneefälle wurde die Partie gegen Union Berlin abgesagt.

Überlegen

Die Leipziger waren drückend überlegen und legten durch Tore von Lois Openda (29./Elfmeter) und Yussuf Poulsen (44.) den Grundstein für den Erfolg. Aufgrund des postwendenden Anschlusstreffers von Benedikt Gimber (45.+2) blieb es aber spannend. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren ein klares Chancenplus, es fehlte aber die Effizienz - auch bei den ÖFB-Kickern. Der bis zur 89. Minute spielende Baumgartner scheiterte im Sechzehner an Kevin Müller (47.), Schlager schoss aus sieben Metern ins Außennetz (55.). Zudem traf Openda nur die Stange (79.). Nicolas Seiwald saß diesmal nur auf der Bank.

Gladbach hatte ohne den ÖFB-Trio Stefan Lainer, Hannes Wolf und Maximilian Wöber nur wenige Chancen, machte daraus aber das Maximum. Alassane Plea (58./Elfmeter) und Nathan NGoumou Minpole (80.) fixierten die drei Heimpunkte. Wout Weghorst (60.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Bei den Hoffenheimern war Florian Grillitsch ab der 74. Minute im Einsatz.

Bochum holte erstmals in dieser Saison einen Heimsieg, da neben Bernardo (39.) auch noch Patrick Osterhage (19.) und Wechselspieler Christopher Antwi-Adjej (87.) trafen. (APA, 2.12.2023)