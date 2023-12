Ein Bild der Rakete, die den ersten nordkoreanischen Spionagesatelliten Ende November ins All brachte. AP

Pjöngjang – Nordkorea hat laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag seinen Aufklärungssatelliten in Betrieb genommen. Der Satellitendienst werde die gewonnenen Informationen an das Aufklärungsbüro der Armee und andere wichtige Einheiten weiterleiten. Nordkorea hatte seinen ersten militärischen Spionagesatelliten am 21. November erfolgreich ins All gebracht und angeblich Fotos des Weißen Hauses, von US-Militärbasen und Gebieten in Südkorea übertragen.

Der Schritt führte zu Spannungen in der Region und löste neue Sanktionen der USA, Australiens, Japans und Südkoreas aus. Pjöngjang hat bisher jedoch noch keine Bilder des Satelliten veröffentlicht, weswegen Analysten und ausländische Regierungen noch darüber spekulieren, wie leistungsfähig der neue Satellit tatsächlich ist.

Eine Rakete des US-Konzerns SpaceX brachte am Freitag Südkoreas ersten Spionagesatelliten vom kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Vandenberg ins All. Südkorea hat mit dem amerikanischen Unternehmen einen Vertrag über den Start von insgesamt fünf Spionagesatelliten bis zum Jahr 2025 abgeschlossen, um die koreanische Halbinsel rund um die Uhr überwachen zu können. (APA, 3.12.2023)